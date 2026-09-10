Akçadağ Eğin Koçlar yolları güvenliğe kavuşuyor: 2 bin 200 metre sathi kaplama

Akçadağ'da yol çalışmaları yerinde incelendi

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçeye bağlı Eğin Mahallesi Koçlar mevkiinde sürdürülen yol çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülüyor ve bölge halkının ulaşım koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Koçlar mevkiinde devam eden çalışmalar kapsamında toplam 2 bin 200 metre sathi kaplama uygulanıyor. Başkan Ulutaş, ekiplerden proje ilerleyişi hakkında bilgi aldı ve uygulamanın planlandığı şekilde sürdüğünü kaydetti.

başkanın değerlendirmesi:

Ulutaş, "Mahallemizde, Koçlar mevkiinde, Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle sürdürülen yol çalışmalarını yerinde inceledik. 2 bin 200 metre sathi kaplama çalışması gerçekleştirerek hemşerilerimizin daha güvenli ve konforlu ulaşımını sağlıyoruz. Akçadağ’ımız için hizmet üretmeye, ilçemizin her noktasında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Denetim sırasında projeyle ilgili teknik ayrıntılar değerlendirildi; çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgede ulaşımda konfor ve güvenlik artışı bekleniyor.

AKÇADAĞ’DA 2 BİN 200 METRELİK YOL ÇALIŞMASI