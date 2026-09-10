Muratlı'da çocuk sesleri: TEK Çocuk Yuvamız Muratlı Gündüz Bakımevi ilk öğrencilerini ağırladı

Muratlı Gündüz Bakımevi'nde oryantasyon başladı:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Temmuz ayında hizmete açılan TEK Çocuk Yuvamız Muratlı Gündüz Bakımevi, ilk oryantasyon programıyla öğrencilerini kabul etmeye başladı. Oryantasyon sürecinde çocuklar öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı, yeni eğitim ortamına alışmaları için adım adım rehberlik edildi.

Eğitim, yaş grubu ve kapasite:

Merkez, 80 öğrenci kapasitesiyle hizmet veriyor. 25–66 ay arasındaki çocuklara yönelik okul öncesi eğitim programları uygulanıyor; oryantasyon; tanışma etkinlikleri, günlük rutinlerin benimsetilmesi ve güven duygusunun güçlendirilmesine odaklanıyor.

Tesis donanımı ve hobi alanları:

Bakımevinde 4 derslik, yemekhane, uyku odaları, revir ve rehberlik odası ile çocukların hareketli oyunlar oynayabileceği bir oyun parkı yer alıyor. Ayrıca çocukların doğayla iç içe vakit geçirebilmesi için oluşturulan hobi bahçesi, açık hava etkinlikleri ve küçük ölçekli doğa deneyimleri için ayrıldı.

Belediye hedefi ve yönetim anlayışı:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, çocukların neşe içinde ve kendilerini güvende hissetmelerinin öncelikli olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesi, "11 İlçeye 11 Gündüz Bakımevi" hedefi doğrultusunda benzer merkezleri kent genelinde yaygınlaştırmaya devam edeceklerini bildirdi.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TEMMUZ AYINDA HİZMETE AÇILAN TEK ÇOCUK YUVAMIZ MURATLI GÜNDÜZ BAKIMEVİ, ORYANTASYON EĞİTİMİYLE İLK ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLAMAYA BAŞLADI.