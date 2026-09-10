İlkadım belediyesi okulları yeni döneme temiz ve güvenli hazırlıyor

İlkadım’da okullarda kapsamlı temizlik çalışması

İlkadım Belediyesi, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim görmesini sağlamak amacıyla okul bahçeleri ve ortak kullanım alanlarında yoğun bir yıkama ve dezenfeksiyon programı yürüttü.

Yapılan işler ve hedefler:

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul bahçelerindeki genel temizlik, yol ve kaldırım temizliği ile ortak kullanım alanlarının yıkanması üzerinde durdu. Çalışmalar, okul idarelerinin talepleri doğrultusunda planlandı ve okulların yeni döneme hijyenik koşullarda başlaması hedeflendi. Ekipler, yoğun kullanılacak alanlara öncelik vererek temizlik programını uyguladı.

Belediye yetkililerinin açıklamaları:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde yapılan çalışmaları anlatarak, öğrencilerin yeni döneme temiz ve hijyenik okul ortamlarında başlamasını amaçladıklarını belirtti. Kurnaz, "Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden önemlidir. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmadan okul idareleri ve veliler memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın eğitim hayatlarını güvenle ve sağlıkla sürdürmeleri için belediye olarak desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Belediye, düzenli temizlik uygulamalarının yanı sıra okul yetkilileriyle koordinasyonu sürdürerek, eğitim-öğretim yılı boyunca hijyen standartlarının korunmasına yönelik adımlar atılacağını bildirdi. Veliler ve okul idarelerinin memnuniyetinin de çalışmanın öncelikleri arasında olduğu vurgulandı.

OKULLARDA YÜRÜTÜLEN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI