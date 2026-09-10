Uluslararası görünürlük hedefiyle OMÜ, QS ile üç yıllık iş birliğine geçti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile QS arasında üç yıllık değerlendirme anlaşması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Glasgow’da düzenlenen 36. Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği Konferansı ve Fuarı (EAIE 2026) kapsamında uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS Quacquarelli Symonds ile üç yıllık iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, üniversitenin uluslararasılaşma ve küresel görünürlük hedeflerine yönelik somut adımlar içeriyor.

iş birliğinin kapsamı ve amaçları:

Anlaşma süresince OMÜ’nün uluslararası sıralamalardaki performansı veriye dayalı olarak izlenecek ve değerlendirilecek. QS tarafından sağlanacak analiz ve değerlendirmelerle üniversitenin akademik itibarı güçlendirilmeye çalışılacak; güçlü yönler daha görünür hale getirilecek, iyileştirmeye açık alanlar belirlenecek ve uluslararasılaşma stratejileri bu veriler ışığında daha etkin biçimde geliştirilecek.

araştırma üniversitesi hedefi için beklenen katkılar:

OMÜ, Aday Araştırma Üniversitesi statüsünde bulunması nedeniyle bu iş birliğinin uluslararası tanınırlığını artırmasına ve akademik görünürlüğünü güçlendirmesine önem veriyor. Üç yıl sürecek çalışmalarla üniversitenin eğitim ve araştırma alanındaki birikiminin uluslararası platformlarda daha etkili biçimde tanıtılması hedefleniyor.

Elde edilecek analizler ve değerlendirmeler, üniversitenin güçlü yönlerini ön plana çıkarmaya ve iyileştirme gerektiren alanlara odaklanmaya imkân sağlayacak; böylece OMÜ’nün uluslararasılaşma ve araştırma üniversitesi olma hedefleri desteklenecek.

SOLDAKİ OMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN