Kaymakam Öztürk'ten okula uyum haftasında öğrencilerle sıcak buluşma

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi düzenlenen Okula Uyum Haftası kapsamında Esnaf ve Sanatkârlar Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette okulda yürütülen uyum çalışmaları hakkında bilgi aldı ve okula başlayan 5’inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Uyum çalışmaları yerinde incelendi:

Kaymakam Öztürk, okul yöneticilerinden ve öğretmenlerden yapılan etkinliklerin içeriğini dinledi, öğrencilerle görüşmeler yaptı. Okula Uyum Haftası kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların amacı; öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımaları, öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaşmaları ve okul süreçlerine alışmalarını sağlamaktır.

Bölgedeki katılım ve takvim:

Bandırma’da uyum programı kapsamında çalışmalar 7 Eylül itibarıyla başladı. Programa yaklaşık 1.850 birinci sınıf, 1.900 ortaokul ve 1.000 anaokulu öğrencisinin katıldığı bildirildi. Ziyarette Kaymakam Öztürk'e Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan da eşlik etti.

Yetkililer, uyum haftası etkinliklerinin öğrencilerin okula adaptasyonunu kolaylaştırma ve yeni döneme sağlıklı başlangıç yapmalarına katkı sağlama hedefi taşıdığını vurguladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise tüm kademelerde 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

KAYMAKAM ÖZTÜRK, UYUM HAFTASINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU