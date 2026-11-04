Midyat'ta il beklentisi canlandı: kültür ve turizme dayalı talepler öne çıkıyor

Midyat’ta il statüsü talebi yeniden gündemde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 19 ilçenin il olması yönündeki açıklamasının ardından, Mardin’in tarihi ve turistik ilçesi Midyat’ta il olma talebi tekrar hareketlendi. İlçede yaşayanlar, yüzyıllardır bir arada süregelen çok kültürlü yapıya, taş işçiliğine ve artan turizm hareketliliğine dikkat çekerek Midyat’ın il statüsünü hak ettiğini savunuyor.

Vatandaşların gerekçeleri:

Midyat’ta şal ustalığı ve telkari gümüş işçiliği yapan Firdevs Akgün, ilçenin çok katmanlı kültürel dokusunu vurgulayarak Midyat’ın barış içinde bir arada yaşama örneği olduğunu belirtti. Akgün, ilçenin tarih, kültür, sanat, gümüş işlemeciliği ve taş mimarisiyle değer taşıdığını ve il olması gerektiğini ifade etti.

Almanya’nın Frankfurt kentinden gelen Tuğba Bozkurt ise bölgenin tarihi ve sosyo-kültürel yapısından etkilendiğini söyleyerek, Midyat’a olan beğenisini dile getirdi ve il statüsünün ilçenin tanıtımını ve ziyaretçi çekme kapasitesini artıracağını düşündüğünü aktardı.

Beklenen adımlar:

Midyatlılar, il olma talebinin gerçekleşmesi için hukuki ve idari düzenlemelerin gerektiğini biliyor. İlçede yaşayan Hediye Akçay, bazı altyapı ve hizmet eksikliklerinin giderilmesi halinde Midyat’ın daha hızlı gelişeceğine inandığını belirtti. Yöresel yemekler sunan Safiye Çelik ise turizmin büyümesiyle bölge ekonomisinin canlanacağını, yerel lezzetlerin ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü kaydetti.

Tarihi taş evleri, telkari gümüş işçiliği ve çok kültürlü yaşantısıyla öne çıkan Midyat’ta vatandaşlar, taleplerinin yetkililerce değerlendirilmesini bekliyor. İl statüsüne kavuşmanın hem tanıtıma hem de altyapı yatırımlarına olumlu yansıyacağı vurgulanırken, sürecin yasal düzenlemelere bağlı olduğu hatırlatılıyor.

MİDYAT AKŞAM GÖRÜNTÜSÜ