Millet Bahçesi'nde izmarit atanlara ceza uygulandı

Zabıta ekipleri Millet Bahçesi'nde izmarit atanları görüntüledi

Düzce Belediyesi, "Temiz Şehir Düzce" mottosuyla yürüttüğü çalışmalarda çevre kirliliğiyle mücadeleyi öncelik haline getiriyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Millet Bahçesi'nde yaptıkları denetimler sırasında yere sigara izmariti atan kişileri kameralar aracılığıyla tespit etti.

Tespit ve yaptırım süreci:

Kameralarla kayıt altına alınan davranışların ardından ilgili vatandaşlara para cezası uygulandı. Denetimler, ortak kullanım alanlarının korunması ve çevre temizliğinin sağlanması amacıyla yürütüldü.

Farkındalık ve devam eden çalışmalar:

Belediye yetkilileri, çevre temizliğine dikkat eden ve izmaritlerini çöp kutusuna atan vatandaşlara teşekkür etti. "Temiz Şehir Düzce" hedefi doğrultusunda denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

DÜZCE BELEDİYESİ, “TEMİZ ŞEHİR DÜZCE” MOTTOSUYLA ÇEVRE KİRLİLİĞİYLE MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR. ZABITA EKİPLERİ, MİLLET BAHÇESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ DENETİMLERDE YERE SİGARA İZMARİTİ ATAN VATANDAŞLARI KAMERAYLA TESPİT EDEREK PARA CEZASI UYGULADI.