Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Millet Bahçesi'nde izmarit atanlara ceza uygulandı

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri Millet Bahçesi'nde yere sigara izmariti atanları kamerayla tespit edip para cezası kesti; temiz alanlara özen çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:48

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 10:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Millet Bahçesi'nde izmarit atanlara ceza uygulandı

Zabıta ekipleri Millet Bahçesi'nde izmarit atanları görüntüledi

Düzce Belediyesi, "Temiz Şehir Düzce" mottosuyla yürüttüğü çalışmalarda çevre kirliliğiyle mücadeleyi öncelik haline getiriyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Millet Bahçesi'nde yaptıkları denetimler sırasında yere sigara izmariti atan kişileri kameralar aracılığıyla tespit etti.

Tespit ve yaptırım süreci:

Kameralarla kayıt altına alınan davranışların ardından ilgili vatandaşlara para cezası uygulandı. Denetimler, ortak kullanım alanlarının korunması ve çevre temizliğinin sağlanması amacıyla yürütüldü.

Farkındalık ve devam eden çalışmalar:

Belediye yetkilileri, çevre temizliğine dikkat eden ve izmaritlerini çöp kutusuna atan vatandaşlara teşekkür etti. "Temiz Şehir Düzce" hedefi doğrultusunda denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

DÜZCE BELEDİYESİ, “TEMİZ ŞEHİR DÜZCE” MOTTOSUYLA ÇEVRE KİRLİLİĞİYLE MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR....

DÜZCE BELEDİYESİ, “TEMİZ ŞEHİR DÜZCE” MOTTOSUYLA ÇEVRE KİRLİLİĞİYLE MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR. ZABITA EKİPLERİ, MİLLET BAHÇESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ DENETİMLERDE YERE SİGARA İZMARİTİ ATAN VATANDAŞLARI KAMERAYLA TESPİT EDEREK PARA CEZASI UYGULADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Posof'ta ekimde kar: sonbahar ve kış bir arada
images

Düzce’de iki parkı birbirine bağlayan yeşil yol hayata geçiyor
images

Diyarbakır'da ikinci üründe mısır bereketi: çiftçiler 5-6 ton beklentisiyle hasa...
images

Kale'de Gülbağlık yolu tamamlandı; Çamlarca'da ulaşım rahatladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Habipler'de İETT otobüsünün kontrolden çıkışı duvara çarptı

Edremit Güre sahilinde 13 binden fazla kişiyle dünya rekoru denemesi

Kastamonu'da şap tehdidi: canlı hayvan pazarları süresiz kapatıldı

Turan idealinin açılış kapısı: Türkiye-Azerbaycan kardeşliği

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı