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Milyonlarca hapla düzenlenen operasyonlarda 16 kişi tutuklandı

Mersin'de 10 günlük operasyonda emniyet ve jandarma milyonlarca sentetik hap, 1,25 ton ham madde ve 19 kg esrar ele geçirdi; 16 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Milyonlarca hapla düzenlenen operasyonlarda 16 kişi tutuklandı

Milyonlarca hapla düzenlenen operasyonlarda 16 kişi tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ve jandarma ekiplerinin son 10 gün içinde yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarda, piyasaya sürülmek istenen çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan baskınlarda değişik adreslerde depo ve üretim amaçlı düzenekler tespit edildi.

operasyonun detayları:

Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu el konulan maddeler arasında 4 milyon 600 binden fazla uyuşturucu içerikli sentetik hap, 1 ton 250 kilogram civarında sentetik uyuşturucu ham maddesi (üretim yapılabilecek miktarda), 6 milyon adet boş kapsül, 19 kilo 225 gram esrar ve 65 bin adet ectacy bulundu.

Operasyonlarda adresler arasında depo olarak kullanılan asansörcü atölyesinden fırıncının işletmesine kadar çok sayıda farklı yerin olduğu, ele geçirilen malzemelerin paketleme ve dağıtıma hazır halde bulunduğu belirtildi. Ekipler, izleme ve tespit çalışmalarının ardından peş peşe baskınlar düzenledi.

şüpheliler ve yargı süreci:

Polis ve jandarmanın operasyonlarıyla yaklaşık 2 milyar liralık uyuşturucu piyasasının çökertildiği açıklanırken, olaylarla bağlantılı 24 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyet ve jandarmada ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, diğer 8 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturmanın sürdüğü ve elde edilen deliller doğrultusunda kovuşturmanın derinleştirileceği bildirildi.

YAKALANAN 24 ŞÜPHELİ EMNİYET VE JANDARMA DA İFADESİ ALINMASININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK...

YAKALANAN 24 ŞÜPHELİ EMNİYET VE JANDARMA DA İFADESİ ALINMASININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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