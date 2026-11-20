etkinlik ve amaç:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sanat Şehri Denizli vizyonu çerçevesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir konser programı düzenliyor. Etkinlik, öğretmenlere yönelik bir teşekkür niteliği taşıyor ve kentteki müzikseverlerle buluşmayı hedefliyor.

konser programı:

Programda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne alacak ve orkestrayı Şef Orhan Dikici yönetecek. Gecede solistler Elif Buse Aşan ve Hakan Eyiden tarafından, 90'lardan günümüze uzanan sevilen pop şarkıları seslendirilecek. Etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ev sahipliği yapacak.

katılım ve bilet bilgileri:

Konser, 24 Kasım Salı günü saat 20.00'de DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik halka açık ve ücretsiz olup katılım için biletler e-bilet.denizli.bel.tr adresinden temin edilebilecek.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, "SANAT ŞEHRİ DENİZLİ" VİZYONU KAPSAMINDA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖZEL BİR KONSER PROGRAMI DÜZENLİYOR.