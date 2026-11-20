Sinop’un yüksek yaylalarında kanlıca bereketi

Türkiye’nin lezzetli mantar türleri arasında sayılan kanlıca, Sinop’ta havalar soğusa da yüksek kesimlerde toplanmaya devam ediyor. Bölgedeki çam ormanlarında doğal ortamda yetişen mantarlar, yerel halk ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

toplama ve satış süreci:

Sinop genelinde bin 300-bin 400 rakım üzerindeki alanlarda sabahın erken saatlerinde yaylalara çıkan köylüler, yürüyerek ve titizlikle topladıkları mantarları gün ışığıyla pazara getiriyor. Üreticiler, taze ürünlerini Boyabat Köylü Pazarı tezgâhlarında alıcılarla buluşturarak hem gelir elde ediyor hem de yöresel lezzetleri tüketicilere ulaştırıyor.

çeşitlilik ve güvenlik:

Bölgede yalnızca kanlıca değil; koçak mantarı, geyik mantarı ve halı saçağı mantarı gibi türler de doğal ortamında bolca yetişiyor. Mantar sezonunun sürmesiyle birlikte ürünlerin doğallığı ve tazeliği öne çıkarken, üreticiler satışta güvenliğe de önem veriyor. Bu sayede yörede toplanan mantarlar sofralara güvenle taşınıyor.

TÜRKİYE'NİN EN LEZZETLİ MANTAR TÜRLERİ ARASINDA GÖSTERİLEN VE YÖREDE "KANLICA" OLARAK BİLİNEN MANTAR, SİNOP'TA HAVALARIN SOĞUMASINA RAĞMEN YÜKSEK RAKIMLI ÇAM ORMANLARINDAN TOPLANARAK TEZGÂHLARDAKİ YERİNİ KORUYOR.