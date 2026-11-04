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Mimarsinan'da yıkılan istinat duvarı güçlendirilip güvenli hale getirildi

Melikgazi Belediyesi, yazın çöken Şehit Kemal Ergen Caddesi istinat duvarını yüksek dayanımlı olarak yeniden inşa ederek bölgenin güvenliğini sağladı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Mimarsinan'da yıkılan istinat duvarı güçlendirilip güvenli hale getirildi

Çalışmanın son durumu:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Burası, Malatya yolundan Mimarsinan Mahallesi’ne bağlantı yolu olarak biliniyor; yazın aşırı yağışlar sonucunda bölgede iki kez toprak kayması yaşanmış ve eski duvarlar aşağıya kadar çökmüştü.

Teknik müdahaleler ve uygulanan çözümler:

Çöken duvarların, yaklaşık 50 sene önce yapılan taş duvarlar olduğu belirtilirken, bölgenin tekrar olumsuz etkilenmemesi için istinat duvarlarının kademeli ve yüksek dayanıklılığa sahip şekilde yeniden yapıldığı aktarıldı. Rampa yol hattındaki çalışmanın büyük ölçüde tamamlandığı, ayrıca su tahliyesi için yeni kanalların yapıldığı bildirildi.

Kalan işler ve ulaşıma açılma planı:

Başkan Palancıoğlu, istinat duvarlarının tamamlanmasının ardından kaldırımların, refüjün ve asfaltın da yapılacağını, bu işler tamamlandıktan sonra yolun yeniden ulaşıma açılacağını ifade etti. Projeyi yürüten ekiplere teşekkür eden Palancıoğlu, vatandaşlardan sabır isteyerek "Yeni yolumuz Melikgazi’mize ve Mimarsinan Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, MİMARSİNAN MAHALLESİ ŞEHİT KEMAL ERGEN...

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, MİMARSİNAN MAHALLESİ ŞEHİT KEMAL ERGEN CADDESİ’NDE YAZIN AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE ÇÖKEN ESKİ İSTİNAT DUVARI VE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK ÇALIŞMALARIN BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDIĞINI SÖYLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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