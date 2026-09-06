Minare eski, cami sonradan eklendi: Erzurum'un Murat Paşa Camii'ndeki sıra dışı yerleşim

Murat Paşa Camii'nin minaresi neden ayrı duruyor?

Erzurum'da 12 Aralık 1572 tarihinde Beylerbeyi Murat Paşa tarafından ibadete açılan Murat Paşa Camii, geleneksel Osmanlı külliyelerinden farklı bir yerleşime sahip. Caminin en göze çarpan unsuru, ana yapıya bitişik olmayan minaresidir; minare aslında yeni cami için değil, bölgede daha önce var olan yapılar için yapılmıştı.

Mimari özellikler:

Bahçede tek başına yükselen minare, sekizgen kaide üzerine oturur ve düzgün kesme taştan örülmüş silindirik bir gövdeye sahiptir. Tek şerefeli olan yapının yüksekliği yaklaşık 25 metre olarak ölçülür. Minarenin dışarıdan bir girişi bulunur; içinden merdivenle şerefeye çıkılabilmektedir. Caminin kapalı alanı yaklaşık 520 metrekare ve 300 kişilik kapasitesi vardır.

Tarihi dönüşüm ve restorasyon:

Bugün görülen minare, kaynaklarda yer aldığı üzere eski Ahmediye Camii ve Ahmediye Medresesi'ne ait tarihi minarenin korunması neticesinde Murat Paşa Camii ile ilişkilendirilmiştir. Eski minarenin temelleri üzerine bugünkü yapı 1956-1957 yıllarında aslına uygun şekilde yeniden inşa edilmiştir; kaynak metinde eski minarenin 1920'li yıllarda yıkıldığı belirtilirken, yerel anlatımlarda zaman zaman 1930'larda bir deprem vurgusu da geçmektedir.

Halk rivayeti ve yerel tanıklık:

Minare ile ilgili en yaygın rivayetlerden biri, Murat Paşa'nın yeni camiyi yaptırırken eski minareyi yıkmayacağına dair rüyasında verdiği sözdür. Rivayete göre bu sözü unutan Murat Paşa'ya Hızır Aleyhisselam hatırlatma yapmış; bunun üzerine Ahmediye minaresi korunmuş, yeni camiye ikinci bir minare inşa edilmemiştir. Halk arasında Hızır Aleyhisselam'ın her gün beş vakit namazdan birini Murat Paşa Camii'nde kıldığına dair inanç da anlatılır.

Yaklaşık 12 yıldır camide müezzin olarak görev yapan Fatih Şekerci, ziyaretçilere ve cemaatine minarenin ayrı konumunun nedenlerini sıkça anlattıklarını belirtiyor. Şekerci, Ahmediye Medresesi ve Ahmediye Camii'ne ait minarenin varlığının yeni camiye ek minare yapılmamasına yol açtığını ifade ediyor. Ayrıca caminin yan tarafında bulunan Ane Hatun Türbesi'nin ağaçlık ve yükseklik nedeniyle halk tarafından bazen fark edilmediğini de ekliyor.

Sonuç olarak Murat Paşa Camii'nin bugün dikkat çeken görüntüsü, tek başına yükselen minaresiyle hem mimari hem de kültürel bir katman sunuyor; yapı, hem Osmanlı dönemine ait somut özellikleri hem de nesiller boyu aktarılan halk hikâyelerini bir arada barındırıyor.

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