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Şüpheli ölüm soruşturmasında gözaltı: Samsun'da arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Samsun Atakum'da evinde ölü bulunan 32 yaşındaki Volkan Han'la aynı evde olduğu tespit edilen arkadaşı A.E. gözaltına alındı; şahıs adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şüpheli ölüm soruşturmasında gözaltı: Samsun'da arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Olayın ayrıntıları:

Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde yaşayan Volkan Han (32), yakınları tarafından evinin odasında hareketsiz halde bulunarak yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Han'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cansız beden, ölümün şüpheli olması nedeniyle otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Gözaltı ve adliyeye sevk:

Olayda, ölmeden önce aynı evde bulunduğu belirlenen A.E. (26) isimli kişi, Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. A.E., "ölüme sebep olmak" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkeme sürecinde A.E. hakkında uygulanan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

Soruşturmanın seyri:

Soruşturmayı yürüten ekipler, otopsi sonuçları ile olay yerindeki bulguların değerlendirilmesine devam ediyor. Güvenlik kamerası kayıtları, tanık beyanları ve delil incelemeleri soruşturmanın odak noktaları arasında yer alıyor.

Yetkililer, adli süreç tamamlanana dek soruşturmanın sürdürüleceğini ve elde edilecek bulgulara göre ek adımlar atılabileceğini bildirdi.

A.E.(26) GÖZALTINA ALINDI.

A.E.(26) GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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