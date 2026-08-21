Minik dedektifler suyu öğrenecek: MUSKİ'den okullarda uygulamalı tasarruf projesi

Minik dedektifler suyu öğrenecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, çocuklara erken yaşta su bilinci kazandırmayı amaçlayan eğitim projesinin protokolünü imzaladı. "MUSKİ Su Dedektifleri; Suyu Koru, Geleceği Yaşat" adlı proje, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın çocuklarda su bilincinin küçük yaşta oluşturulmasına verdiği önem doğrultusunda hazırlandı.

protokol ve katılımcılar:

Projenin protokolü MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ile ilgili kurum temsilcileri arasında imzalanırken, törende özel okul temsilcileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 9 ilçede hizmet veren Emin Eller Kreş ve Gündüz Bakımevleri yöneticileri de yer aldı. İmza töreni, uygulamanın kurumlar arası iş birliğiyle yürütüleceğinin altını çizdi.

eğitim içeriği ve yöntemler:

Proje, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca bir yıl süreyle uygulanacak ve yaş gruplarına uygun içeriklerle çocuklara suyun önemi ile su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Program kapsamında eğitici atölyeler, tesis gezileri, sanat etkinlikleri, deneyler ve oyunlar yer alacak. Bu yöntemlerle çocukların hem bilgi edinmesi hem de davranış değişikliği geliştirmesi amaçlanıyor.

Uygulamalı yaklaşımlar sayesinde çocukların suyun sınırlı ve korunması gereken bir kaynak olduğunu erken yaşta öğrenmeleri, günlük yaşamlarında suyu daha bilinçli kullanmaları ve çevre konusunda duyarlılık geliştirmeleri bekleniyor. Proje, eğitimin yanı sıra okul ve aile ortamında su tasarrufu alışkanlıklarının yaygınlaşmasına da katkı sunacak şekilde tasarlandı.

Sonuç olarak, proje hem yerel yönetim hem de eğitim kurumları ayağında sürdürülebilir bir farkındalık çalışması olmayı amaçlıyor; hedef, su kaynaklarının korunmasına dair kalıcı davranışlar kazandırmak.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇOCUKLARA ERKEN YAŞTA SU BİLİNCİ KAZANDIRILMASI VE SU TASARRUFU KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI AMACIYLA HAZIRLANAN ‘MUSKİ SU DEDEKTİFLERİ; SUYU KORU, GELECEĞİ YAŞAT’ PROJESİNİN PROTOKOLÜ İMZALANDI.