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Minik eller geri dönüşüme hayat verdi: Gemlik’te 50 kedi yuvası

Gemlik Kent Konseyi, Liman-İş sponsorluğunda ve MAG-DER ile çocuklar 50 atık plastik kasa kedi yuvası hazırladı; hedef barınma ve çevre bilinci.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Minik eller geri dönüşüme hayat verdi: Gemlik’te 50 kedi yuvası

Gemlik’te gönüllüler ve çocuklardan anlamlı adım

Gemlik Kent Konseyi, Gemlik Liman-İş Sendikası sponsorluğunda ve MAG-DER iş birliğiyle sokak hayvanlarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Etkinlikte atık plastik kasalar yeniden değerlendirilerek 50 kedi yuvası üretildi ve soğuk havalarda kedilerin yağmur, rüzgâr ve soğuktan korunmasına katkı sağlanması amaçlandı.

uygulama ve malzeme: nasıl hazırlandı

Etkinlikte ilk olarak atık plastik kasaların içerisine yalıtım malzemeleri ve kartonlar yerleştirildi. Ardından kasaların çevresi streç ile sarıldı ve dış kısım büyük koruyucu poşetlerle kaplanarak daha dayanıklı, su geçirmez yuvalar ortaya çıkarıldı. Bu adımlar, basit malzemelerle kedi yuvalarının hem izolasyonunu hem de uzun ömürlülüğünü artırmayı hedefledi.

Çalışma, geri dönüşümün pratik uygulaması olarak da dikkat çekti; plastik kasaların yeniden kullanımı hem atık miktarını azaltmayı hem de maliyeti düşük, uygulanabilir çözümler sunmayı sağladı.

çocuklara yönelik farkındalık ve organizasyonun mesajı

Etkinliğe çocukların yoğun katılımı öne çıktı. Organizasyon, yalnızca yuva üretmekle kalmayıp katılımcılarda hayvan sevgisi, merhamet ve çevre bilinci oluşturmayı amaçladı. Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi:

Özellikle soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarımızın yağmurdan, rüzgârdan ve soğuktan korunabilmesi için atık plastik kasaları yeniden değerlendirerek gönüllülerimizle birlikte kedi yuvaları hazırladık. 50 yuvayı el birliğiyle ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beni en çok mutlu eden ise çocuklarımızın etkinliğe gösterdiği ilgi oldu. Bizim amacımız yalnızca kedi yuvası yapmak değil; çocuklarımıza hayvan sevgisini, merhameti ve doğayla birlikte yaşama bilincini aşılamak. Onlara bu dünyanın yalnızca insanlara ait olmadığını, hayvanların da bizimle birlikte yaşama hakkı olduğunu anlatmak istiyoruz. Bu güzel çalışmaya sponsor olarak destek veren Gemlik Liman-İş Sendikası’na, iş birliği ve katkılarından dolayı MAG-DER’e, emeğini ortaya koyan gönüllülerimize ve etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum.

Gemlik Kent Konseyi, geri dönüşüm, çevre duyarlılığı ve hayvan hakları konularında farkındalık oluşturmayı sürdüreceklerini belirtti. Etkinlik, yerel dayanışmanın ve küçük adımlarla somut çözümler üretmenin örneklerinden biri olarak öne çıktı.

GEMLİK KENT KONSEYİ, GEMLİK LİMAN-İŞ SENDİKASI SPONSORLUĞUNDA VE MAG-DER İŞ BİRLİĞİYLE SOKAK...

GEMLİK KENT KONSEYİ, GEMLİK LİMAN-İŞ SENDİKASI SPONSORLUĞUNDA VE MAG-DER İŞ BİRLİĞİYLE SOKAK HAYVANLARI İÇİN ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTI. ATIK PLASTİK KASALAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLEREK 50 ADET KEDİ YUVASI HAZIRLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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