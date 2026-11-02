Ankara adliyesi'nde görev başındaki muhabire saldırıya hapis kararı

mahkeme kararı:

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, İHA muhabiri Ahmet Furkan Gülap'a yönelik saldırıda sanıklar Fulya Törün ve Nuray Akyol'u bir dizi suçtan mahkum etti. Mahkeme, her iki sanık hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 87 ay, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 2er ay ve "mala zarar verme" suçundan 3er ay olmak üzere toplam 2 yıl 1er ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme, sanıkların daha önce kasıtlı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmasını dikkate alarak cezalarında takdiri indirim yapılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezaların ertelenmesine yer olmadığına karar verdi. Ayrıca cezaların mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve infaz sonrasında sanıklar hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Mahkeme, sanıkların Gülap'ın avukatına 45 bin lira vekalet ücreti ödemesine de karar verdi. Karara karşı istinaf yolu açık bırakıldı.

olayın gelişimi:

Olay, 10 Haziran 2024 tarihinde Ankara Adliyesi otoparkında meydana geldi. İHA muhabiri Ahmet Furkan Gülap, Şanlıurfa'da karantinada bulunan 35 köpeğin Ankara'ya getirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün adliyeden çıkarılışını görüntülemek istediği sırada, adliyede bulunan Fulya Törün ve Nuray Akyol tarafından saldırıya uğradı.

İddianameye göre olay yaklaşık 5 dakika sürdü; polis müdahalesine rağmen sanıklar Gülap'ı darbetmeye devam etti. Saldırıda Gülap'ın vücudunda darp ve tırnak izleri oluştu, kıyafetinde de zarar meydana geldi. Olay sonrası Gülap'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada sanıklar hakkında "basit yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

duruşma süreci ve taraf beyanları:

Davaya ilişkin 20 Ekim'deki 6. duruşmada tutuksuz sanıklar ile Gülap ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar önceki savunmalarını tekrarlayarak maddi zararı giderdiklerini ileri sürdü; savunma, olayın kalabalık bir ortamda gerçekleştiğini ve yaralama kastı bulunmadığını belirterek beraat talep etti. Cumhuriyet savcısı ise Gülap'ın beyanı, tanık anlatımları, doktor raporu ve kamera kayıtları doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada beyanda bulunan Gülap, maddi zararın karşılandığını ancak şikayetinin sürdüğünü vurguladı ve olay anını anlatırken, "Ben 5 yıldır Ankara Adliyesi'nde çalışıyorum. Ben 2 sanığa da basın mensubu olduğumu söyledim. İki sanık da tırnaklarıyla benim boğazımı çizdiler. Tişörtümü yırtan Nuray isimli kişidir. Diğer sanık da benim kolyemi koparttı" ifadelerini kullandı. Gülap, olay sırasında görevli olduğunu ve manevi zarara uğradığını belirtti.

Mahkemenin kararıyla ilgili hüküm açıklandı; tarafların karara karşı istinaf yoluna başvurma hakkı saklı bırakıldı. Karar, adliye ortamında görev yapan basın mensuplarının güvenliği ve adliye içerisine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

AHMET FURKAN GÜLAP OLAYDA YARALANMIŞTI (ARŞİV)