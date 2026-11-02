Uludağ'ın eteğinde yapraklarla örülen sonbahar şöleni

Sonbaharın renkleri doğaseverleri buluşturdu:

Uludağ etekleri, Bursa’da sonbaharın etkisiyle kartpostallık görüntülere sahne oldu. Ormanlar sarı, turuncu ve kahverenginin çeşitli tonlarına bürünürken, iğne yapraklı çam ağaçları ile defne ve çeşitli yaprak döken ağaçların oluşturduğu zengin doku fotoğraf karelerine yansıdı.

Drone görüntüleri ve peyzaj:

Havadan çekilen görüntüler, sararan yaprakların çam ormanlarıyla oluşturduğu güçlü kontrastı gözler önüne serdi. Drone kamerasıyla kaydedilen panoramalar, bölgenin sadece kış turizmiyle değil, her mevsim sunduğu farklı estetik değerleri de ortaya koydu.

Ziyaretçiler kestane topladı, doğanın tadını çıkardı:

Hafta sonunu fırsat bilen çok sayıda günübirlik ziyaretçi, Uludağ’ın eteklerindeki ormanlık alanlara akın etti. Aileleriyle doğa yürüyüşüne çıkanlar, orman içinde kestane topladı; bazıları topladıkları kestaneleri ateşte pişirerek sonbaharın tadını çıkardı. Ziyaretçiler hem yürüyüş yaptı hem de manzara eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Drone görüntüleri ve ziyaretçi aktiviteleri, bölgenin yılın her döneminde farklı cazibeler sunduğunu bir kez daha vurguladı. Sonbaharın sıcak tonları, Uludağ eteklerinde doğaseverlere görsel ve duysal bir şölen sundu.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ DOĞA VE KIŞ TURİZMİ MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE SONBAHARIN EŞSİZ RENKLERİ GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU. SARI, TURUNCU VE KAHVERENGİNİN TONLARINA BÜRÜNEN ORMANLAR DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENİRKEN, BÖLGEYE GELEN VATANDAŞLAR İSE KESTANE TOPLAYIP ATEŞTE PİŞİREREK DOĞANIN TADINI ÇIKARDI.