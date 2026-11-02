Vatandaşların asfalt nöbeti: Eskişehir'de çukurları kendi elleriyle kapatıyorlar

başlama hikâyesi:

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 39 yaşındaki Osman Yıldırım, motosikletiyle girdiği derin bir çukurda jantını kırıp bileğini çatlatmasının ardından harekete geçti. Belediyenin hızlı müdahale etmemesi üzerine Yıldırım, arkadaşı Mustafa ağabey ile birlikte çukurları kendi imkânlarıyla onarmaya başladı. Çalışma, arkadaşıyla görüşüp ‘şu çukuru biz kapatalım’ demeleriyle fiilen başladı ve kısa sürede mahallede yankı buldu.

uygulama ve önceliklendirme:

Yıldırım ve Mustafa ağabey, yanında taşıdıkları soğuk asfalt ve tokmak ile ara sokaklardaki çukurları kapatıyor. Önceliklendirmede araç ve motosiklet trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklar seçiliyor; amaç olası kazaları, lastik zararlarını ve motosiklet sürücülerinin maruz kaldığı ağır sonuçları azaltmak. Ekip, şu ana kadar yaklaşık 20 çukur kapattıklarını belirtiyor ve benzer gönüllü sayısının artmasıyla şehrin daha güvenli hale geleceğini ifade ediyor.

sosyal medya ve kamuoyu tepkisi:

Yıldırım’ın çalışmaları sosyal medyada paylaşıldı; videolar milyonlarca kez izlendi ve gönderilere binlerce yorum, beğeni ve mesaj geldi. Vatandaşlardan gelen dönüşler arasında dua edenler, teşekkür edenler ve kurumları eleştirenler yer alıyor. Yıldırım, gelen yoğun ilgiyi beklemediklerini ve mesaj kutularında ‘Maraş’a ne zaman geleceksin?’, ‘İzmir’e de bekleriz’ gibi taleplerin yer aldığını aktarıyor. Hedeflerinin hiçbir kuruma saldırı olmadığını; daha çok toplumsal sorumluluk ve örnek olma amacı taşıdığını vurguluyor.

mahalle desteği ve yerel görüşler:

Yenibağlar mahallesinden Ali Akarsu da çalışmaya katılarak desteğini açıkladı. Akarsu, burada 26 yıldır yaşadığını belirterek kazaların ve ilgisizliğin mahalleyi zor durumda bıraktığını anlattı. Pazar içindeki yoğun çukur örneğini paylaşan Akarsu, araçların çukura düşüp patinaj yapması ve lastik kesilmesi riskine dikkat çekti. Mahalle muhtarının konuyla ilgili hassasiyet gösterdiğini ve gönüllü çalışmalara destek verdiğini söyleyerek ekip için teşekkür etti.

Mahalle sakinleri, gönüllülerin çabalarını takdir ederken yerel esnaf da kapılarını bu tür girişimlere açıyor. Yıldırım ve ekibi, çalışmanın bir eylemden ziyade herkesin evinin önünü süpürmesi gibi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekiyor ve yöntemin tek doğru yol olduğunu iddia etmiyor; amaç toplumsal bilinci artırmak ve benzer girişimleri çoğaltmak.

kısa değerlendirme ve gelecek planı:

Osman Yıldırım’ın başlattığı çalışma, belediye hizmetiyle gönüllü çabaların bir arada nasıl işleyebileceğine dair bir örnek sunuyor. Ekip, olumsuz birkaç yorumla karşılaşsa da genellikle olumlu geri dönüşler aldıklarını ve bundan motive olduklarını belirtiyor. Talep yoğunluğuna rağmen önceliklerini araç ve motosiklet trafiğinin yoğun olduğu bölgelere veriyorlar ve şimdilik çalışmaya devam etmeyi planlıyorlar. Vatandaşlar, muhtar ve esnaf desteğiyle bu tür gönüllü girişimlerin genişlemesi halinde sokak güvenliğinin artacağına inanıyor.

Osman Yıldırım ve arkadaşlarının örnek eylemi, yerel dayanışmanın ve bireysel sorumluluğun somut bir göstergesi olarak mahallede karşılık buldu; amaç, bir başlangıç yaratmak ve daha geniş bir katılımı teşvik etmek.

TEPEBAŞI İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE GİRDİĞİ ÇUKURDA JANTINI KIRIP BİLEĞİNİ SAKATLAYAN OSMAN YILDIRIM, BELEDİYENİN KAPATMADIĞI ÇUKURLARI ARKADAŞI İLE BİRLİKTE ASFALTLAYARAK ONARMAYA BAŞLADI.