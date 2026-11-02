Savcı Vedat Soğukpınar nadir kuş türlerini objektife taşıyor

Samsun savcısının objektifi doğaya yöneliyor

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, hukuk koridorlarından doğanın sessiz sahalarına uzanan bir tutkuya sahip. İzin günleri ve adli tatillerinde kamuflajını giyip günün erken saatlerinde sahaya çıkan Soğukpınar, Türkiye’nin çeşitli yaban alanlarında saatlerce bekleyerek kuşların ve diğer yaban hayvanlarının en doğal hallerini fotoğraflıyor.

Saha çalışması ve yöntemleri:

Soğukpınar, başta Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti olmak üzere pek çok bölgede uzun nöbetler veriyor. Bir türü görüntülemek için kıpırdamadan saatlerce beklediği belirtilen savcı, bugüne dek Türkiye’nin çeşitli illerinde toplam 350’ye yakın kuş türünü objektifine yansıttı. Çekimlerinde zaman zaman nesli tehlike altında olan veya nadir görülen türlerle karşılaşan Soğukpınar, bu anları fotoğraf ve video olarak kayıt altına alıyor.

Son dönem çalışmaları arasında 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi başta olmak üzere farklı illerde akbalıkçılların balık avlaması, büyük baştankaranın çiçek tomurcuklarını karıştırması, sığır balıkçılının küpeli su yılanını yemesi, saz horozu ailesinin sabah kahvaltısı, kızılgerdanın banyo edişi, karabatakların balık avı ve yalıçapkınının zarif görüntüleri yer aldı. Ayrıca ürkeklik sürüsünün reisinin aile fertlerini çağırması gibi nadir davranışlar da kayda geçti.

Paylaşımlar ve hedeflenen farkındalık:

Soğukpınar çektiği fotoğrafları ve zor gözlemlenen anları videoya alıp kendi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor; birçok kişi ilk kez bazı türlerin varlığından haberdar oluyor ve görüntüler üzerine teşekkürler iletiliyor. Savcı, çalışmalarını avcılığa karşı bir duruş olarak da konumlandırıyor ve mesajını netleştiriyor: "Tetiğe değil, deklanşöre bas. Öldürme, ölümsüzleştir".

Bu yaklaşım, yalnızca estetik bir kayıt tutma faaliyeti olmaktan öte, yaban hayatının korunmasına yönelik bir farkındalık çalışması olarak değerlendiriliyor. Soğukpınar’ın hem görsel arşivi hem de paylaşımları, yerel halkın doğa ve çevre bilincini artırmayı amaçlıyor ve bölgedeki türlerin gözlemlenmesine olan ilgiyi yükseltiyor.

SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET SAVCISI VEDAT SOĞUKPINAR