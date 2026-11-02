şampiyonlar ligi'nde 4. hafta: türk ekipleri için kritik randevular

Türk takımları için kritik randevular:
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta müsabakaları yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Turnuvadaki Türk temsilcileri için program netleşti: Galatasaray, yarın saat 20.45'te Almanya ekibi Stuttgart ile sahasında karşılaşacak. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.
Haftanın programı (TSİ):
Yarın
20.45 Shakhtar Donetsk - Sporting
20.45 Galatasaray - Stuttgart
23.00 Barcelona - Aston Villa
23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih
23.00 Manchester United - Roma
23.00 Feyenoord - Inter
23.00 Bodo/Glimt - Lille
23.00 Villarreal - Paris Saint-Germain
23.00 LASK - Slovan Bratislava
4 Kasım Çarşamba
20.45 Fenerbahçe - Liverpool
20.45 AEK - Real Madrid
23.00 Borussia Dortmund - Real Betis
23.00 Porto - Napoli
23.00 PSV - Club Brugge
23.00 Leipzig - Manchester City
23.00 Slavia Prag - Arsenal
23.00 Lens - Como
23.00 Viking - Sabah
Bu hafta, grup aşamasında puan tablosunu etkileyecek kilit randevular ve dikkat çeken eşleşmeler bulunuyor. Türk takımlarının alacağı sonuçlar doğrudan son iki haftadaki olası sıralamayı belirleyecek. Galatasaray ve Fenerbahçe için sahadaki performans, gruplarında avantaj veya dezavantaj yaratma potansiyeli taşıyor; bu nedenle her iki karşılaşma da hem yerel hem de Avrupa basınında yakından takip edilecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4. HAFTA HEYECANI, YARIN OYNANACAK KARŞILAŞMALARLA BAŞLAYACAK. (ARŞİV)
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