şampiyonlar ligi'nde 4. hafta: türk ekipleri için kritik randevular

Türk takımları için kritik randevular:

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta müsabakaları yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Turnuvadaki Türk temsilcileri için program netleşti: Galatasaray, yarın saat 20.45'te Almanya ekibi Stuttgart ile sahasında karşılaşacak. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.

Haftanın programı (TSİ):

Yarın

20.45 Shakhtar Donetsk - Sporting

20.45 Galatasaray - Stuttgart

23.00 Barcelona - Aston Villa

23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih

23.00 Manchester United - Roma

23.00 Feyenoord - Inter

23.00 Bodo/Glimt - Lille

23.00 Villarreal - Paris Saint-Germain

23.00 LASK - Slovan Bratislava

4 Kasım Çarşamba

20.45 Fenerbahçe - Liverpool

20.45 AEK - Real Madrid

23.00 Borussia Dortmund - Real Betis

23.00 Porto - Napoli

23.00 PSV - Club Brugge

23.00 Leipzig - Manchester City

23.00 Slavia Prag - Arsenal

23.00 Lens - Como

23.00 Viking - Sabah

Bu hafta, grup aşamasında puan tablosunu etkileyecek kilit randevular ve dikkat çeken eşleşmeler bulunuyor. Türk takımlarının alacağı sonuçlar doğrudan son iki haftadaki olası sıralamayı belirleyecek. Galatasaray ve Fenerbahçe için sahadaki performans, gruplarında avantaj veya dezavantaj yaratma potansiyeli taşıyor; bu nedenle her iki karşılaşma da hem yerel hem de Avrupa basınında yakından takip edilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4. HAFTA HEYECANI, YARIN OYNANACAK KARŞILAŞMALARLA BAŞLAYACAK. (ARŞİV)