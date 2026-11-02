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Heyelan tehdidi gölgesinde: 92 yaşındaki üretici evler ve mezarlık için yardım istedi

Görele'de 92 yaşındaki Ekrem Ekiz'in 10 dönümlük fındık bahçesinde yaklaşık 100 metre heyelan meydana geldi; evler ve mezarlık risk altında.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:57

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Heyelan tehdidi gölgesinde: 92 yaşındaki üretici evler ve mezarlık için yardım istedi

Görele'de heyelan riski sürüyor

Giresun’un Görele ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Ekrem Ekiz, aşırı yağışlar sonucu fındık bahçesinde geniş çaplı bir heyelan meydana geldiğini bildirdi. Ekiz'e göre yaklaşık 10 dönümlük arazi aşağı kaydı ve arazinin bir bölümü yaklaşık 100 metrelik bir hareket gösterdi.

oluşan zarar ve kaygılar:

Ekiz, "Her yağmur yağdığında korku yaşıyoruz. Fındık bahçemizde büyük toprak kaymaları oldu. Evlerimiz de heyelan nedeniyle zarar görebilir. Bir can kaybı yaşanmasından endişe ediyoruz" sözleriyle yaşadıkları endişeyi aktardı. Arazide her yağışla yeni kayan toprak parçalarının ortaya çıktığından yakınan Ekiz, durumun tekrarlanmaktan duyduğu kaygıyı vurguladı.

evler ve mezarlık tehlikede:

Ekiz, bahçenin alt kısmında yer alan konutların doğrudan risk altında olduğunu belirtti. Bölgenin alt kısmında bulunan mahalle mezarlığının da tehlike altında olduğunu söyleyen Ekiz, şiddetli yağışların devam etmesi halinde heyelanın daha geniş bir alana yayılabileceğini ifade etti. Ekiz, "Mahallenin altında mezarlığımız da var. Büyük bir heyelan yaşanırsa evlerimizle birlikte mezarlığımız da zarar görebilir. İstanbul veya Mersin’deki gibi kuvvetli bir yağmur yağsa burayı silip süpürür" dedi.

yardım çağrısı ve çözüm beklentisi:

Maddi imkânlarının yetersiz olduğunu ve kendi başına önlem alacak durumda olmadığını belirten Ekiz, yetkililerden acil müdahale talep etti. "Buraya ekskavatör getirecek gücüm yok. Benim fındık bahçemin devamında başka bir vatandaşın da bahçesi bulunuyor. Onun arazisi de tehlikede. Bir an önce önlem alınmasını bekliyoruz" sözleriyle destek çağrısını yineledi.

EKREM EKİZ, EVLERİNİN VE MAHALLE MEZARLIĞININ TEHLİKE ALTINDA OLDUĞUNU BELİRTEREK YARDIM...

EKREM EKİZ, EVLERİNİN VE MAHALLE MEZARLIĞININ TEHLİKE ALTINDA OLDUĞUNU BELİRTEREK YARDIM İSTEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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