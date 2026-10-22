Minik ellerden yeşeren umut: Kocasinan'da fidan dikimi

Etkinlik ayrıntıları:

Kocasinan Belediyesi ekipleri, Fevzioğlu Mahallesi'nde bulunan Yusuf Dulda Hatıra Ormanında, Ashab-ı Suffa Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubu minik öğrencilerle bir araya gelerek fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Kocasinan İlçe Müftüsü Ebdullah Eroğlu da katıldı. Birlikte dikilen fidanlara can suyu verilirken, çocukların toprakla buluştuğu anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Katılımcıların mesajı:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar etkinliğin anlamına dikkat çekerek, "Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, yarınlarımız için yeşeren bir umut, çocuklarımıza bırakacağımız daha güzel bir dünyanın simgesidir" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar ayrıca, "Evlatlarımıza bırakacağımız en güzel miras, yeşil bir dünyadır" diyerek küçük yaşta kazanılan çevre bilincinin önemine vurgu yaptı. Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise çocuklarla yakından ilgilenerek, "Bu diktiğiniz fidanlar da sizlerle birlikte büyüyecek ve sizler gibi güzelleşecek" sözleriyle geleceğe dair umudu pekiştirdi.

Gelecek için yeşil yatırım:

Kocasinan Belediyesi'nin hedefi ilçeyi daha yeşil, temiz ve yaşanabilir kılmak. Belediye ekipleri yalnızca ağaç dikmekle kalmıyor; küçük yaşlardan itibaren çocuklarda doğa sevgisini ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim ve etkinliklere öncülük ediyor. Başkan Çolakbayrakdar etkinlikte, çocukların doğanın kıymetini bilmesi, ağaçların gölgesinde büyümesi ve çevresini korumayı hayatlarının bir parçası haline getirmesini amaçladıklarını belirtti.

Başkanın mesajında, doğaya yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna ilişkin vurgu öne çıktı: "Yeşile yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır." Ayrıca etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen eğitimcilere ve katkı sunan herkese teşekkür edildi. Belediye yetkilileri, yıllar sonra buralarda oynayacak çocukların bugün diktikleri fidanları hatırlayacaklarını ve bu bilinçle hareket eden nesillerin çevresine sahip çıkacağını ifade etti.

Etkinlik, miniklerin heyecanı ve ailelerin memnuniyetiyle son buldu; dikilen fidanlar yıllar içinde büyürken, yapılan yatırımın da meyvelerini vermesi bekleniyor. Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde benzer çalışmalarla yeşil alanları artırmaya ve genç nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakmaya devam edeceğini açıkladı.

KOCASİNAN BELEDİYESİ EKİPLERİ, 4-6 YAŞ GRUBU MİNİK ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU.