Dolar 50,0132 +0,07%
Euro 56,2198 +0,52%
Bist 11.478,13 +4,12%
Altın Gram 6.511,27 +2,77%
EUR/USD 1,1237 +0,40%
Brent Petrol 100,77 -2,73%
--°

Minikler sahnede: Kuşadası'nda drama ile gelişim ve oyun

Kuşadası Çocuk Gelişim Merkezi'nde 36-60 ay grubuna yönelik drama etkinliğinde minikler oyunla öğrenip iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Minikler sahnede: Kuşadası'nda drama ile gelişim ve oyun

Minikler sahnede: Kuşadası'nda drama ile gelişim ve oyun

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi, Türkmen Mahallesi'nde hizmet veren merkezde 36-60 ay aralığındaki çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerle erken yaşta nitelikli eğitim imkanı sunuyor. Minikler, drama çalışmalarıyla hem eğlenip hem de temel gelişim alanlarında kazanımlar elde etti.

etkinliğin hedefleri:

Drama etkinliği, çocukların hayal güçlerini ve ifade becerilerini ön plana çıkaracak oyun ve canlandırma temelli uygulamalar içerdi. Amaç, miniklerin iletişim, iş birliği ve problem çözme yetkinliklerini oyun yoluyla güçlendirmek; sosyal ve duygusal gelişime katkı sağlamak oldu.

merkezin eğitim yaklaşımı:

Merkezde hafta içi her gün yaş gruplarına uygun etkinlikler planlanıyor. Sanat ve oyun temelli programlar, çocukların zihinsel ve fiziksel becerilerini destekleyerek okul öncesi döneme sağlam bir başlangıç yapmalarına zemin hazırlıyor. Uygulamalar, çocukların bireysel ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak verecek şekilde kurgulanıyor.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, merkezi ve etkinliklerin amacını şu sözlerle özetledi: "Çocuklarımızın kendilerini özgürce ifade edebildikleri, yeteneklerini keşfedebildikleri ve eğlenerek öğrenebildikleri ortamlar oluşturmayı önemsiyoruz. Çocuk Gelişim Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle miniklerimizin sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sunuyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğe daha güçlü ve özgüvenli bireyler olarak hazırlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

KUŞADASI BELEDİYESİ ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ, 36-60 AY ARASINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM VE...

KUŞADASI BELEDİYESİ ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ, 36-60 AY ARASINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM VE ETKİNLİKLERİYLE MİNİKLERİN GELİŞİMİNE KATKI SUNMAYI SÜRDÜRÜYOR. TÜRKMEN MAHALLESİ’NDE HİZMET VEREN MERKEZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YARATICI DRAMA ETKİNLİĞİYLE ÇOCUKLAR, EĞLENEREK ÖĞRENMENİN KEYFİNİ YAŞADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Edremit ticaret odası'nda kura tartışmasının ardından Metin Aslan başkan oldu
images

Sultangazi’de İSKİ çalışması sonrası sokakta çöküntü: ambulans lastiği çukura dü...
images

Bahçelievler’de yapısal riskin odağı: stokun yarısından fazlası 2000 öncesi
images

İş çıkışında sağanak İstanbul ulaşımını zorladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü: Küçükçekmece'de park halindeki araçta yangın

Edremit ticaret odası'nda kura tartışmasının ardından Metin Aslan başkan oldu

Sultangazi’de İSKİ çalışması sonrası sokakta çöküntü: ambulans lastiği çukura düştü

Düzce itfaiyesi ofis ve gündüz bakımevi personeline tatbikatlı eğitim verdi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü