Minikler sahnede: Kuşadası'nda drama ile gelişim ve oyun

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi, Türkmen Mahallesi'nde hizmet veren merkezde 36-60 ay aralığındaki çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerle erken yaşta nitelikli eğitim imkanı sunuyor. Minikler, drama çalışmalarıyla hem eğlenip hem de temel gelişim alanlarında kazanımlar elde etti.

etkinliğin hedefleri:

Drama etkinliği, çocukların hayal güçlerini ve ifade becerilerini ön plana çıkaracak oyun ve canlandırma temelli uygulamalar içerdi. Amaç, miniklerin iletişim, iş birliği ve problem çözme yetkinliklerini oyun yoluyla güçlendirmek; sosyal ve duygusal gelişime katkı sağlamak oldu.

merkezin eğitim yaklaşımı:

Merkezde hafta içi her gün yaş gruplarına uygun etkinlikler planlanıyor. Sanat ve oyun temelli programlar, çocukların zihinsel ve fiziksel becerilerini destekleyerek okul öncesi döneme sağlam bir başlangıç yapmalarına zemin hazırlıyor. Uygulamalar, çocukların bireysel ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak verecek şekilde kurgulanıyor.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, merkezi ve etkinliklerin amacını şu sözlerle özetledi: "Çocuklarımızın kendilerini özgürce ifade edebildikleri, yeteneklerini keşfedebildikleri ve eğlenerek öğrenebildikleri ortamlar oluşturmayı önemsiyoruz. Çocuk Gelişim Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle miniklerimizin sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sunuyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğe daha güçlü ve özgüvenli bireyler olarak hazırlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

KUŞADASI BELEDİYESİ ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ, 36-60 AY ARASINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM VE ETKİNLİKLERİYLE MİNİKLERİN GELİŞİMİNE KATKI SUNMAYI SÜRDÜRÜYOR. TÜRKMEN MAHALLESİ’NDE HİZMET VEREN MERKEZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YARATICI DRAMA ETKİNLİĞİYLE ÇOCUKLAR, EĞLENEREK ÖĞRENMENİN KEYFİNİ YAŞADI.