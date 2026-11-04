Canan Tolon’un kırılan eserleri: bakanlıktan gümrük süreci vurgusu

Bakanlığın açıklaması

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanatçı Canan Tolon ile görüşüp üzüntüsünü ilettiğini belirterek, eserlerinin gümrükte kırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Kaplan, olayın doğrudan beyan edilmiş sanat eserlerine yönelik bir işlem olmadığını, süreçte güvenlik amaçlı kontrol uygulandığını vurguladı.

Olayın ayrıntıları:

Kaplan’ın paylaştığı bilgilere göre, 1 Kasım tarihinde Dereköy Gümrük Kapısı’nda yürütülen kontrolde, sürücü rızası ile kırılarak denetime tabi tutulan ve taşıma belgelerinde beyan edilmeyen 3 beton blok tespit edildi. Bu parçaların X‑Ray taramasında şüpheli yoğunluk verdiği, evraklarda ise eser niteliğinde olduklarına ilişkin tanımlama ve belgelendirmelerin yer almadığı açıklandı. Dolayısıyla uygulanan işlem, beyan dışı eşyaya yönelik güvenlik kontrolü çerçevesinde gerçekleştirildi.

Bakanlık temsilcisi, geçmişte yürütülen operasyonlarda heykel, tablo, mermer blok ve yapı malzemesi görünümündeki eşyaların uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığına dair çok sayıda vaka ile karşılaşıldığını hatırlattı. Bu tür örneklerin varlığı nedeniyle gümrükte yapılan risk analizleri ve fiziki kontrollerin kamu güvenliği açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Bakanlığın uyarısı ve sanatçının durumu:

Kaplan, görüşmede sanatçının gümrük süreçleri ve uluslararası taşıma mevzuatının ayrıntılarına hakim olmadığını ifade ettiğini aktardı ve yaşanan mağduriyet nedeniyle Tolon’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamada, sanat galerileri, gümrük müşavirlik firmaları ve taşıma şirketlerine yönelik bir hatırlatma yapılarak uluslararası sergilere gönderilen eserlerin niteliği, taşıma bilgileri ve gerekli izin ile belgelerinin gümrük işlemlerinde eksiksiz beyan edilmesi gerektiği çağrısı yinelendi.

Bakanlık, yaşanan olayın tüm taraflar için önemli bir tecrübe olmasını ve benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesine vesile olmasını dilediğini belirtti. Açıklamada ayrıca sanatın dünyayla buluşmasının desteklenmesi gerektiği, ancak bu süreçte sanatçıların ve eserlerinin her aşamada korunmasının öncelik olduğu vurgulandı.

TİCARET BAKANLIĞI, SANATÇI CANAN TOLON’UN İNGİLTERE’DEKİ BİR SERGİYE GÖTÜRMEK ÜZERE GÜMRÜKTE KIRILAN ESERLERİ İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPTI. BAKANLIK, GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMİN BEYAN EDİLMİŞ SANAT ESERLERİNE DEĞİL, BEYAN DIŞI EŞYANIN GÜVENLİK AMACIYLA KONTROLÜNE YÖNELİK OLDUĞUNU BELİRTTİ.