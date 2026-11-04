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Valinin sınıflara misafirliği Aydın'da öğrencilerin yüzünü güldürdü

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Ticaret Odası İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti ve eğitim çalışmalarını dinledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Valinin sınıflara misafirliği Aydın'da öğrencilerin yüzünü güldürdü

Aydın Valisi Dr. Osman Varol okul ziyaretinde

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Ticaret Odası İlkokulunu ziyaret ederek okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları gezen Vali Varol, öğrencilere yakın ilgi gösterdi ve onların heyecanına ortak oldu.

Sınıflarda sıcak sohbetler:

Vali Varol, sınıfları dolaşıp öğrencilerle sohbet etti, sorularını dinledi ve kısa süreli etkinliklere katıldı. Ziyaret sırasında öğrencilerle paylaşılan anlar hem keyifli hem de motive edici görüntülere sahne oldu. Birlikte çekilen fotoğraflar hatıra niteliği taşıdı.

Öğretmenlerle değerlendirme:

Okuldaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Varol, öğretmenlerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı ve fikir alışverişinde bulundu. Görüşmelerde çocukların mutluluğu ile eğitim camiasının çabalarının önemine vurgu yapıldı.

Ziyaret, hem öğrenciler hem de eğitim kadrosu için moral ve değerlendirme fırsatı sundu; okul yönetimiyle sürdürülecek çalışmaların önemi benimsendi.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, TİCARET ODASI İLKOKULU&#039;NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERLE...

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, TİCARET ODASI İLKOKULU'NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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