Miniklere İskenderun'da uygulamalı trafik eğitimi

HBB'nin uygulaması:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Bir Bilgi Bin Çocuk projesi kapsamında İskenderun ilçesindeki ilkokullarda trafik eğitimi verdi. Etkinlikler HBB ekiplerinin Trafikte Minik Eller sloganıyla Ray Sigorta Umut İlkokulu ve Şirinyurt İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Uygulamalı eğitimler:

Eğitimlerde trafiğin ne olduğu, trafik kurallarının önemi, trafik ışıkları ve trafikte uyulması gereken temel kurallar öğrencilere anlatıldı. Akülü araçlarla gerçekleştirilen uygulamalarda çocuklar öğrendikleri kuralları sahada deneyimleme fırsatı buldu ve trafik kurallarını uygulamalı olarak pekiştirdi.

Etkinlikler palyaço ve animasyon gösterileriyle canlandırıldı; öğrencilere boyama kitabı, kalem seti, balon ve sticker gibi hediyeler dağıtıldı, öğrenme süreci eğlenceli hale getirildi.

Hedef ve kapsam:

Geçen eğitim öğretim döneminde proje 25 bin öğrenciye ulaşmıştı. Bu yıl hedef 30 bin öğrenciye trafik eğitimi vermek olarak belirlendi. HBB yetkilileri, eğitim öğretim dönemi boyunca Hatay'ın farklı ilçelerinde çalışmaların sürdürüleceğini ve çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturulmasının amaçlandığını bildirdi.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, İSKENDERUN’DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ VERDİ.