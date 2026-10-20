Ufest Karabük'te kapılarını açtı: öğrenciler ulaştırma teknolojileriyle buluşuyor

Ufest karabük üniversitesi'nde başladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Ulaşım Festivali UFEST kapılarını açtı. Festival, öğrencilere ve ziyaretçilere ulaştırma ile iletişim teknolojilerindeki son yenilikleri doğrudan tanıma fırsatı sunuyor.

standlarda öne çıkan teknolojiler:

Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi fuaye alanında kurulan stantlarda, uydu teknolojileri, 5G uygulamaları ve demir yolu ulaşımı gibi alanlardaki projeler sergileniyor. Öğrenciler, stantları gezerek ilgili kurumların çalışmaları ve sektördeki gelişmeler hakkında bilgi alıyor.

Ziyaretçiler, sergilenen ekipman ve uygulama örnekleri üzerinden teknoloji trendlerini yakından inceleme imkânı buluyor; katılımın yoğun olduğu etkinliklerde bilgi paylaşımı ön planda tutuluyor.

bakan yardımcısının programı:

Festival kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da öğrenci ve katılımcılarla bir araya gelecek. 20 Ekim Salı günü saat 14.00'te KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenecek programda, "Türkiye Yüzyılı’nda Ulaştırma Vizyonu" başlığıyla ülkenin ulaştırma hedefleri ve gelecek vizyonu ele alınması bekleniyor.

UFEST, bölgesel bir üniversitenin ev sahipliğinde gençleri ve sektörü buluşturarak teknolojik farkındalığı artırmayı amaçlıyor; etkinlikler boyunca sergiler ve söyleşilerle bilgi aktarımı devam edecek.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ULAŞIM FESTİVALİ UFEST BAŞLADI.