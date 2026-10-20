Eğitim-Bir-Sen Muğla teşkilatı delegelerle istişareyi derinleştiriyor

Eğitim-Bir-Sen Muğla şubesi delegelerle kapsamlı değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi, kongre sürecine giden yolda Muğla’nın 13 ilçesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi delegelerini kapsayan bir dizi istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantılarda sendikal faaliyetlerin değerlendirilmesi, önümüzdeki dönem için çalışma programı ve yol haritasının netleştirilmesi ana gündem maddeleri oldu.

İstişare kültürünü öne çıkarma:

Şube Başkanı Önder Uçak, görüş alışverişini ve ortak aklı merkeze alan bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı. Uçak, sendikacılığın kısa süreli değil, "emek, gayret, samimiyet ve kardeşlik hukuku üzerine inşa edilen uzun soluklu bir mücadele" olduğunu belirterek, ilçelerden üniversiteye kadar teşkilatın her kademesinde ortaya konan birlik ve beraberliğin sendikanın en büyük gücü olduğunu ifade etti.

Çalışma programı ve teşkilatın güçlendirilmesi:

Toplantılarda delegelerin görüş ve önerileri alındı; teşkilat yapısının güçlendirilmesi, eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik somut adımlar ve öncelikler tartışıldı. Katılımcılar, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının hem yerel ihtiyaçları hem de üniter sendikal hedefleri kapsayacak şekilde şekillendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Uçak, toplantılara katkı sunan teşkilat mensuplarına teşekkür ederek: "Bu süreçte emek veren ilçe başkanlarımıza, üniversite ve büyükşehir başkanlarımıza, yönetim kurullarımıza ve delegelerimize; sürece ilişkin katkıları, değerlendirmeleri ve samimi istişareleri için teşekkür ediyorum." dedi. Uçak, aynı kardeşlik hukuku, birlik ve beraberlik anlayışıyla hak, emek ve özgürlük mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Toplantılar, hem yerel düzeyde sorunların tespit edilmesine hem de kongre sürecinde ortak stratejilerin belirlenmesine zemin hazırladı. Delegelerin önerileri ışığında oluşturulacak programın, sahadaki sorumlular ve üyelerle paylaşılacağı bildirildi.

EĞİTİM-BİR-SEN MUĞLA ŞUBESİ, KONGRE SÜRECİ KAPSAMINDA MUĞLA'NIN 13 İLÇESİ VE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİNDE DELEGELERLE BİR ARAYA GELEREK İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRDİ.