Miniklerle Kur’an buluşması Sinop’un Alaaddin Camii’nde gerçekleşti

Sinop’ta 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Kur’an ile Tanışma Programı', kentin simge mekânlarından Alaaddin Camiinde gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrenciler ve ailelerinin yoğun katılımı ile manevi bir atmosferde sürdü.

programın içeriği:

Programda miniklerin Kur’an-ı Kerim ile ilk temasını güçlendirecek faaliyetler öne çıktı. Katılımcılar okunan duaları dinledi, ilahiler seslendirildi ve öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Veliler, çocuklarının bu özel gününde yanlarında olarak mutluluklarını paylaştı.

konuklar ve verilen mesajlar:

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocukluk Dönemi Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Dr. Zuha Döndü Seven ile Sinop İl Müftüsü Mehmet Arslaner katıldı. Etkinlikte küçük yaşlarda verilen din ve değerler eğitiminin önemi vurgulanarak öğrencilere, ailelerine ve kurs öğreticilerine tebrik ve teşekkürler iletildi.

Program, minik öğrencilere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Etkinlik, katılanlara hem manevi bir deneyim hem de erken yaşta değerler eğitimine yönelik farkındalık sağladı.

SİNOP’TA 4-6 YAŞ GRUBU KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK "KUR'AN İLE TANIŞMA PROGRAMI" DÜZENLENDİ.