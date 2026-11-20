Minyatür koleksiyonunun özü:

Kocaeli merkezli antikacı ve koleksiyoncu Hamdi Dinibütünoğlu, klasik otomobillerden güncel lüks modellere kadar geniş bir mini otomobil arşivine ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonda Ferrari, Mercedes-Benz, Buick gibi markaların farklı yıllara ait die-cast üretimleri ile 1950 ve 1960’lı yıllardan kalan antika teneke oyuncaklar bir arada sergileniyor.

Koleksiyon çeşitliliği ve müşteri profili:

Dinibütünoğlu koleksiyonunu hem ölçek hem de dönem açısından çeşitlendiriyor. Raflarda 1/18, 1/24, 1/43 ve 1/64 gibi farklı ölçeklerde modeller bulunuyor. İşin doğasından dolayı alıcı kitlesi üç ana grupta toplanıyor: 1930–1960 dönemi klasik otomobilleri sevenler, güncel üst segment lüks modellerin minyatürlerini toplayanlar ve Avrupa menşeli spor/aristokrat markalara odaklanan koleksiyoncular. Dinibütünoğlu, müşterilerin taleplerine göre daha nadir veya farklı ölçeklerdeki ürünleri temin ediyor ve her ölçeğin ayrı bir müşteri kitlesi olduğunu vurguluyor.

Fiyatlandırma, nadir parçalar ve üretim detayları:

Model otomobillerin fiyatları ölçek, marka, model ve detay düzeyine göre geniş bir aralık gösteriyor. 1/64 ölçekteki Hot Wheels benzeri küçük modeller genelde 150 TL’den başlarken, daha büyük die-cast üretimler 3.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Üst segmentte ise bazı modellerin fiyatları 50–60 bin TL seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bu fiyat farklılıkları, modellerin üretim yılı, materyali (tamamı metal kasa), detay seviyesi (motor vidalarından stepneye kadar birebir replikalar) ve nadirlik durumuna bağlı olarak şekilleniyor.

Dinibütünoğlu koleksiyonunda Türkiye’de nadir bulunan parçaları da barındırıyor. Öne çıkan örnekler arasında Türkiye’de olmayan mavi bir Ferrari ve 1957 model bir Mercedes-Benz yer alıyor. Koleksiyon işinde nadir olan modellerin her zaman daha fazla ilgi gördüğünü belirtiyor.

Antika teneke oyuncakların önemi:

Antika teneke arabalar Dinibütünoğlu için ayrı bir tutku alanı. 1950–1960’lı yıllara ait bu oyuncaklar, dönemin üretim teknikleri ve dayanıklılığı nedeniyle koleksiyon değerine sahip. Örneğin dükkânda bulunan Michael Weiland markasına ait parçalar yüksek segment kabul ediliyor. Antika teneke oyuncakların sağlıklı korunmuş olması, çiziksiz yüzeyleri ve orijinalliği bu ürünlerin değerini artıran temel etkenler arasında gösteriliyor.

Genel olarak model otomobil koleksiyonculuğu, hem estetik hem teknik ayrıntıları barındırması hem de nadir parçaların pazardaki etkisi nedeniyle canlı bir alım-satım mekaniğine sahip. Dinibütünoğlu, müşterinin isteğine göre parçaları tedarik ederek farklı zevklere hitap eden bir portföy sunuyor ve koleksiyon dünyasında hem minyatürlerin hem de antika teneke oyuncakların ayrı bir yeri olduğunu vurguluyor.

Boyları küçük, değerleri büyük