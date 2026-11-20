Zadar'daki yarışta elde edilen sonuçlar:

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Mustafa Yiğit Dur, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen 5. Balkan Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Yarışmada atlama masasında rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazanan Dur, halkada ise ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Bu sonuç, genç sporcunun üst üste ikinci kez Balkan şampiyonluğunu elde ettiğini de teyit ediyor. Dur'un performansı, hem bireysel teknik becerilerini hem de uluslararası arenadaki rekabet gücünü ortaya koydu.

yerel kurumların kutlaması:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kurum ayrıca TOHM (Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi) ile millî takım antrenörü Baran Atay ve millî takım teknik ekibini de başarıdan ötürü kutladı.

Kayseri'nin yetiştirdiği bir sporcu olarak Dur'un uluslararası platformdaki dereceleri, kent spor altyapısının ve antrenör kadrosunun başarısını da gözler önüne serdi. Elde edilen madalyalar, hem sporcunun kariyerinde hem de Kayseri'nin spor kimliğinde önemli bir yer tuttu.

KAYSERİ SPORCU EĞİTİM MERKEZİ SPORCUSU MUSTAFA YİĞİT DUR, HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN 5. BALKAN ARTİSTİK CİMNASTİK ŞAMPİYONASI’NDA ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK KAYSERİ’NİN GURURU OLDU.