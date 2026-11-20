Sandıklı'da kış hazırlıkları değerlendirmesi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kış mevsiminde alınacak tedbirler, Kaymakam Batuhan Bingöl başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. Toplantıya Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Keleş ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Kurumlar arası koordinasyon:

Görüşmelerde kar yağışı ve buzlanmayla mücadele, ulaşım ve trafik güvenliği ile kırsal mahalle yollarının açık tutulması gibi öncelikli hizmet alanları üzerinde duruldu. Katılımcılar, görev dağılımı ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin, sahada aksama yaşanmaması açısından gerekli olduğunu vurguladı.

Ulaşım, acil müdahale ve vatandaş güvenliği:

Toplantıda ayrıca acil müdahale çalışmaları ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik planlamalar değerlendirildi. Kışın ilçe genelinde güvenli ve sorunsuz bir dönem geçirilmesi için hazırlıkların eksiksiz sürdürülmesinin önemi bir kez daha belirtildi.

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLERİN ELE ALINDIĞI TOPLANTI, KAYMAKAM BATUHAN BİNGÖL BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.