Yüksekova'da kışlık patates tezgâhlarda:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde soğuyan hava ile birlikte vatandaşların kışlık mutfak hazırlıkları hızlandı. Temel gıda maddeleri arasında yer alan patates, ilçenin merkezindeki Sobacılar ve Eski Sinema sokaklarında kurulan tezgâhlarda görücüye çıktı. Hem ekonomik oluşu hem de uzun süre saklanabilmesi nedeniyle ilçe sakinleri arasında tercih ediliyor.

Fiyatlar ve satış şekilleri:

Satışlarda kiloluk alımların yanı sıra çuval usulü alışverişler dikkat çekiyor. Tezgâhlarda patatesin kilogramı 20 lira olarak satılırken, yaklaşık 40 kilogramlık çuvalı 800 liradan alıcı buluyor. Yerli üretimin yanı sıra çevre illerden temin edilerek ilçeye getirilen ürünler sezon boyunca yoğun talep görüyor.

Satıcı ve tüketici eğilimleri:

İlçe merkezinde patates satan esnaf Hakan Çiftçi, özellikle kalabalık ailelerin ve stok yapanların çuval tercih ettiğini, satışların havaların daha da soğumasıyla artmasını beklediklerini belirtti. Kış öncesi temizlik ve hazırlık yapan vatandaşlar ise kar yağışı bastırmadan temel gıda ihtiyaçlarını tamamlamaya çalıştıklarını, fiyatların makul seviyede olmasının bütçelerini rahatlattığını vurguladı.

Uzun ve çetin geçen kış koşullarında dayanıklı ve ekonomik bir seçenek olarak öne çıkan patates, Yüksekova'da kış sezonunun temel stok maddelerinden biri olmayı sürdüreceğe benziyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE SOĞUK HAVALARIN ETKİSİNİ ARTIRMASIYLA VATANDAŞLARIN KIŞLIK MUTFAK HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ PATATES, İLÇEDEKİ TEZGÂHLARDA SATIŞA SUNULDU.