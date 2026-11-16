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miras vurgununda 'joker' kişilerle sahte belge ağı adliyeye sevk edildi

'Joker' kişiler ve sahte belgelerle yurt dışı, vefat eden veya gaipliği bulunan vatandaşların miraslarını hedef alan şebekenin 9 üyesi adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

miras vurgununda 'joker' kişilerle sahte belge ağı adliyeye sevk edildi

miras vurgununda 'joker' kişilerle sahte belge ağı adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyeti ekipleri, yurt dışında yaşayan, vefat etmiş veya hakkında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki miraslarını hedef alan organize bir şebekeyi çözdü. Soruşturmayı yürüten birimler, zanlıların sahte belgeler ve fiziki benzerliği olan "joker" kişiler üzerinden haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

soruşturmanın odağı:

Olayla ilgili çalışmalar İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde yürütüldü. Ekipler, "Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada toplam 11 şüpheliyi yakaladı. Zanlılar arasında daha önce avukatlık mesleğinden men edilen bir kişinin de bulunduğu kaydedildi.

operasyonun kapsamı:

Üç gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyon İstanbul merkezli olmak üzere 3 ilde gerçekleştirildi. Polisteki işlemlerin ardından iki zanlı, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı; geri kalan 9 şüpheli ise bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Soruşturma belgeleri, şebekenin yurt dışındaki veya ölmüş kişilere ait mirasları tespit edip buna yönelik sahte evrak düzenlediğini; ardından fiziksel benzerliği olan "joker" şahısları kullanarak tapu ve miras işlemlerinde haksız kazanç sağladığını gösteriyor. Yetkililer, yapılan operasyonun benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı emniyetin takibi ve koordinasyonunun önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Vatandaşların miraslarını ‘joker&#039; kişilerle ele geçiren şebekenin 9 üyesi adliyeye sevk...

Vatandaşların miraslarını ‘joker' kişilerle ele geçiren şebekenin 9 üyesi adliyeye sevk edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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