Sakarya'da bir ayda arananlara yönelik geniş çaplı yakalama seferberliği

Operasyonun kapsamı:

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir aylık dönemde aranan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlarda toplam 390 kişiyi yakalayarak adli işlem başlattı. Çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin koordineli denetim ve operasyonlarıyla gerçekleştirildi.

Gözaltılar ve kesinleşmiş hapis cezaları:

Bir aylık çalışmalar neticesinde ifadeye yönelik aranan 263 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca kesinleşmiş hapis cezası bulunan 100 şahıs (0-5 yıl arası) ve 22 şahıs (5-10 yıl arası) yakalandı.

Öne çıkan vakalar arasında, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 25 yıl, 10 yıl 5 ay ve 10 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan üç şahıs, 'dolandırıcılık' suçundan 19 yıl 4 ay cezası bulunan bir şahıs ile 'fuhşa yer temini veya aracılık etme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yer aldı.

Adli süreç ve sevkler:

Tüm yakalamalar sonrası işlem gören toplam 390 aranan şahıs, ilgili birimlerce adli makamlara sevk edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, benzer denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SON 1 AYDA ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYON VE DENETİMLERDE TOPLAM 390 KİŞİ YAKALANDI.