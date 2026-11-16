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Karaman'da yoğun denetim: aranan 15 kişiden 7'si tutuklandı

Karaman'da 9-15 Kasım 2026 denetimlerinde 3 bin 55 kişi sorgulandı; aranan 15 kişi yakalandı, 7'si tutuklandı, silah, uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da yoğun denetim: aranan 15 kişiden 7'si tutuklandı

Denetimlerin bilançosu

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-15 Kasım 2026 tarihleri arasında yürütülen asayiş ve trafik uygulamalarında toplam 3 bin 55 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi. Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yakalamalar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında yakalananlar, farklı suçlardan arandıkları kayıtlarıyla emniyete götürüldü. Savcılığa ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden bazılarının tutuklanmasıyla, soruşturma süreçleri adli makamlara intikal etmiş oldu.

Trafik uygulamaları ve ele geçirilenler:

Trafik denetimlerinde sürücülere yönelik işlemler de yoğun şekilde yapıldı. Uygulamalarda 54 sürücüye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 43 sürücüye kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 8 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimler sonucunda toplam 123 araç trafikten men edilirken, 13 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ayrıca ekipler tarafından ele geçirilen suç unsurları arasında 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kesici ve delici alet, 30 gram uyuşturucu madde, 129 uyuşturucu hap ve 19 gümrük kaçağı emtia yer aldı.

KARAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA 3 BİN 55 KİŞİNİN GENEL BİLGİ...

KARAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA 3 BİN 55 KİŞİNİN GENEL BİLGİ TOPLAMA SORGULAMASI YAPILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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