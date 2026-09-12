Mısır tarlasındaki sürpriz: 105 kök kenevir ve 3 gözaltı

Balışeyh'te mısır tarlasına kenevir ektiği iddiası

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balışeyh ilçesindeki bir çiftlik bölgesinde mısır tarlasına kenevir ekildiğini tespit etti.

Arama ve ele geçirilenler:

Arama kararının ardından şüphelilerin ikametleri ile tarlanın çevresinde yapılan detaylı aramalarda 105 kök kenevir, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 17 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltılar ve yasal süreç:

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen K.Ş. (34), M.S. (45) ve A.Ö. (39) isimli üç kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER