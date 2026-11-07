Bingöl, Tuzla'nın tüm patili dostlarına ev sahipliği yapacak merkezde incelemelerde bulundu

Tuzla'da hayvan rehabilitasyon merkezi son aşamaya geldi:

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, saha ziyareti sırasında İstasyon Mahallesi’nde karşılaştığı mahalle sakini Nurhan Yıldız ile sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmaları konuştu ve Yıldız’ı ilçede yapımı yüzde 95 seviyesine ulaşan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne davet etti. Yıldız ile birlikte merkezde inceleme yapan Bingöl, tesisteki düzenlemeler ve hizmet anlayışını anlattı.

merkezin kapasitesi ve fiziksel özellikleri:

Bingöl, bir ilçe belediyesinin hayata geçirebileceği en büyük rehabilitasyon merkezlerinden birini tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Merkezde 3 bin 400 metrekare kapalı alan ile birlikte serbest dolaşım ve oyun alanları bulunuyor. Tesisin, yaklaşık 2 bin sokak hayvanına ev sahipliği yapabilecek kapasitede tasarlandığı vurgulandı.

Merkezde hamile köpek ve kedi ile yavrulu anne bölümleri, müşahede alanı ve kısırlaştırma alanlarının yer aldığı, ayrıca serbest dolaşım ve oyun alanlarının patili dostların fiziksel ve sosyal ihtiyaçları gözetilerek planlandığı aktarıldı.

şeffaflık, sahiplenme ve halkla ilişkiler:

Bingöl, merkezde hem sokak hayvanlarının refahını hem de vatandaşların güvenlik ve beklentilerini birlikte ele aldıklarını söyledi. Başkan’ın ifadesiyle, komşuların hassasiyetleri ile patili dostların sağlığını önceleyen yaklaşımlar arasında bir denge kurulmaya çalışılıyor. Bingöl, “En çok zorlandığımız konulardan biri, patili dostlarımızın sağlığını önceleyen komşularımızla, sabah çocuğunu okula bırakırken ‘Köpek bana saldırdı’ diyen komşularımızın hassasiyetlerini bir arada değerlendirmek” diyerek iki tarafın duygularına eşit önem verdiklerini belirtti.

Merkezde sahiplendirme çalışmalarına ağırlık verileceği, çok sayıda hayvanın yeni yuvalarıyla buluşturulacağı ve sahiplenme kültürünün yoğun şekilde yaşatılacağı açıklandı. Ayrıca şeffaflık vurgusu yapılarak tesisin hem vatandaşların ziyaretine açık olacağı hem de kamera sistemiyle denetleneceği ifade edildi. Bingöl, “Buraya ilk patili dostumuz geldiği andan itibaren denetlenebilir pozisyonda olacağız. Tuzlamız için görünmeyen bir sorunu ortadan kaldırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Merkezi gezen Nurhan Yıldız ise çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi ve yapılan alanın büyüklüğünü, oyun alanlarını ve şeffaflığı öne çıkararak merkezin halka açık olmasının kendisi için çok değerli olduğunu söyledi: “İnanılmaz mutluyum. Başkanımızın anlattığı gibi ilerleyeceğinden hiç şüphem yok.”

Yüzde 95 seviyesine ulaşan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nin, eksik işlerin tamamlanmasının ardından hizmete açılması planlanıyor. Belediye yetkilileri, merkezin açılışının ardından sahiplendirme, bakım ve müdahale süreçlerinin kamuoyu tarafından takip edilebileceğini belirtti.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL (SAĞDA)