Mobil radar ve ekiplerin ortak operasyonunda 50 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:

İzmir'in Urla ilçesi Çılga Koyu mevkiinde, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Olay, 14 Ekim günü saat 21.45 sıralarında meydana geldi.

İhbar üzerine harekete geçen birimler arasında Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107), Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24), Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-354) ile Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı personeli yer aldı. Sahada koordineli bir çalışma başlatıldı ve kara üzerindeki 50 düzensiz göçmen yakalandı.

göçmenlerin uyruk dağılımı ve yönlendirilmesi:

Yakalananların uyruk dağılımı şu şekilde tespit edildi: 21 Yemen, 14 Sudan, 11 Etiyopya, 3 Orta Afrika ve 1 Çad vatandaşı. Göçmenlere ilk olarak sağlık kontrolleri yapıldı ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezine sevk edildiler.

Olay yerinde gerçekleştirilen operasyon, mobil radar teknolojisinin sahadaki erken tespit kapasitesini ve farklı unsurlar arasındaki koordinasyonun önemini ortaya koydu.

İZMİR'İN URLA İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK MOBİL RADARI TARAFINDAN KARA ÜZERİNDE TESPİT EDİLEN 50 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.