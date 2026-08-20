Mobilya atölyesinde kaza: çivi karnına saplanan işçi ameliyat edildi

Mobilya atölyesinde kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen kazada, döşeme işi yapan Oğuz K. (37), çalışma sırasında kullandığı döşeme tabancasından fırlayan çivinin karnına saplanması sonucu yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, üretim sırasında tabancadan çıkan çivi hızla işçinin karnına isabet etti. Çalışma arkadaşları tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavi ve soruşturma:

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Oğuz K. ameliyata alındı; operasyonda karnına saplanan çivi çıkarıldı. Olayla ilgili olarak Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı ve incelemeler devam ediyor.

MOBİLYA FABRİKASINDA FECİ İŞ KAZASI: ÇİVİ KARNINA SAPLANDI