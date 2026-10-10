montella dönemi sona erdi: 1115 günün bilançosu

Montella ile yollar ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulu toplantısının ardından A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. İtalyan çalıştırıcı 21 Eylül 2023'te Stefan Kuntz'tan görevi devraldı ve takımın başında toplam 1115 gün kaldı.

görev süresi ve maç istatistikleri:

Montella döneminde A Milli Takım 40 maça çıktı; bunların 31i resmi, 9u özel karşılaşmaydı. Söz konusu müsabakalarda milliler 21 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Takım bu süreçte 66 gol atarken, kalesinde 58 gol gördü. Montella'nin görevdeki ilk sınavı 12 Ekim 2023'te deplasmanda Hırvatistan karşısında alındı (1-0 galibiyet); son maçı ise 5 Ekim 2026'da İtalya deplasmanında 3-1'lik yenilgiyle sonuçlandı.

turnuvalar, yükseliş ve sert sonuçlar:

Montella yönetiminde milliler, Avrupa sahnesinde dikkat çekici bir performans gösterdi. Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu gruptan çıkıldı; son 16 turunda Avusturya yenilerek çeyrek finale kalındı, burada Hollanda'ya mağlubiyetle veda edildi.

Teknik adam aynı zamanda uzun süredir beklenen bir hedefi de gerçekleştirdi: A Milli Takım, Montella ile birlikte 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katıldı. Ancak 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ABD'nin yer aldığı grubu 3 puanla son sırada tamamlayarak istenen sonuçları elde edemedi.

Uluslararası arenada bir diğer başarı ise UEFA Uluslar Ligi'ne yükselişti. Montella döneminde Milliler, Uluslar B'de grup ikinciliği sonrası Macaristan ile oynanan play-off'u geçerek ilk kez A Ligi'ne yükselmeyi başardı. A Ligi'ndeki başlangıç ise zor oldu; Fransa, İtalya ve Belçika karşısında oynanan dört maçın tamamı kaybedildi (Kocaeli'de Fransa 1-0, Bursa'da İtalya 4-1, Belçika deplasmanda 3-0 ve İtalya deplasmanda 3-1).

Montella döneminde alınan ağır mağlubiyetler de kayda geçti: 26 Mart 2024'te Avusturya'ya 6-1, 7 Eylül 2025'te Konya'da İspanya'ya 6-0 yenilgi gibi sonuçlar taraftar nezdinde sıkıntı yarattı. Buna karşılık en farklı galibiyet 11 Ekim 2025'te deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 yenmek oldu; ayrıca Letonya ve Kuzey Makedonya karşısında 4-0'lık galibiyetler alındı.

kalıcı izler ve istatistiksel yerleşim:

52 yaşındaki Vincenzo Montella, A Milli Takım'ı çalıştıran teknik direktörler arasında en çok maça çıkan dördüncü isim oldu. Bu listede Fatih Terim ilk sırada 135 maçla yer alıyor. TFF'nin aldığı bu karar, Montella'nın hem uluslararası hem de turnuva düzeyindeki başarı ve başarısızlıklarının bir değerlendirmesi olarak değerlendiriliyor.

TFF'nin resmi açıklaması sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör arayışının başlayacağı ve sürecin kısa sürede sonuçlandırılmasının beklendiği belirtiliyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN BAŞINDA 1115 GÜN KALAN TEKNİK DİREKTÖR VİNCENZO MONTELLA, BU SÜREÇTE 40 MAÇA ÇIKARKEN, 21 GALİBİYET, 14 MAĞLUBİYET VE 5 BERABERLİK ALDI.