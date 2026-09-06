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Monza'da sürpriz zafer: 19. sıradan başlayıp ipi göğüsleyen Kimi Antonelli

Kimi Antonelli Monza'da 19. sıradan gelerek 1:51:15.281'lik sürede zafer elde etti; 1966'dan bu yana İtalya'da kazanan ilk İtalyan pilot oldu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 20:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Monza'da sürpriz zafer: 19. sıradan başlayıp ipi göğüsleyen Kimi Antonelli

yarış özeti:

Formula 1'de sezonun 13. ayağı İtalya Grand Prix'si, Monza şehri yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde 53 tur üzerinden koşuldu. Yarışa 19. sıradan başlayan Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, zorlu bir yarışın ardından damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Antonelli yarışı 1:51:15.281 derecesiyle tamamladı ve 1966 yılından bu yana İtalya'da zafer kazanan ilk İtalyan pilot olarak tarihe geçti.

podium ve öne çıkanlar:

Monza'da ikinciliği Mercedes'ten George Russell alırken, podyumun üçüncü basamağında Red Bull pilotu Max Verstappen yer aldı. Sezonda geride kalan 13 yarışta zafer sayıları ise Kimi Antonelli için 7, George Russell ve Lando Norris için 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton için ise birer olarak kayıtlara geçti.

puan durumları:

Pilotlar (ilk 5)

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 267 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 201 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191 puan

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 171 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 155 puan

Takımlar (ilk 5)

1 - Mercedes: 468 puan

2 - Ferrari: 346 puan

3 - McLaren: 287 puan

4 - Red Bull: 204 puan

5 - Racing Bulls: 75 puan

Formula 1 takvimine göre bir sonraki yarış gelecek hafta İspanya'da düzenlenecek.

FORMULA 1&#039;DE SEZONUN 13. YARIŞI İTALYA GRAND PRİX&#039;SİNİ MERCEDES&#039;İN İTALYAN PİLOTU KİMİ ANTONELLİ...

FORMULA 1'DE SEZONUN 13. YARIŞI İTALYA GRAND PRİX'SİNİ MERCEDES'İN İTALYAN PİLOTU KİMİ ANTONELLİ KAZANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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