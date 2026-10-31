Motor bölümünde çıkan yangın İskenderun-Antakya yolunda tırı kullanılamaz hale getirdi

İskenderun - Antakya yolu Kıcı mevkiinde tırda yangın

İskenderun - Antakya yolu Kıcı mevkiinde seyir halindeki bir tırın motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın ön kısmını sardı ve tır adeta alev topuna döndü.

Yangının seyri:

Motor bölümünde başlayan alevler, sürücünün fark etmesi üzerine dikkat çekti. Alevler hızla yayılarak aracın motor bölümünü etkiledi; ancak yangın, dorseye ulaşmadan kontrol altına alındı.

Müdahale ve sonuç:

Olayda yaralanma olmadığı bildirildi. Yangın sonucunda tırın motor bölümü ciddi biçimde hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

HATAY’DA SEYİR HALİNDEKİ MOTOR BÖLÜMÜ YANMAYA BAŞLAYAN TIRDA YÜKSELEN ALEVLER, DORSEYE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.