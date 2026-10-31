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Motor bölümünde çıkan yangın İskenderun-Antakya yolunda tırı kullanılamaz hale getirdi

Kıcı mevkiinde seyir halindeki tırın motor bölümünde yangın çıktı; alevler dorsesine sıçramadan kontrol altına alındı, olayda yaralanma yaşanmadı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Motor bölümünde çıkan yangın İskenderun-Antakya yolunda tırı kullanılamaz hale getirdi

İskenderun - Antakya yolu Kıcı mevkiinde tırda yangın

İskenderun - Antakya yolu Kıcı mevkiinde seyir halindeki bir tırın motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın ön kısmını sardı ve tır adeta alev topuna döndü.

Yangının seyri:

Motor bölümünde başlayan alevler, sürücünün fark etmesi üzerine dikkat çekti. Alevler hızla yayılarak aracın motor bölümünü etkiledi; ancak yangın, dorseye ulaşmadan kontrol altına alındı.

Müdahale ve sonuç:

Olayda yaralanma olmadığı bildirildi. Yangın sonucunda tırın motor bölümü ciddi biçimde hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

HATAY’DA SEYİR HALİNDEKİ MOTOR BÖLÜMÜ YANMAYA BAŞLAYAN TIRDA YÜKSELEN ALEVLER, DORSEYE SIÇRAMADAN...

HATAY’DA SEYİR HALİNDEKİ MOTOR BÖLÜMÜ YANMAYA BAŞLAYAN TIRDA YÜKSELEN ALEVLER, DORSEYE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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