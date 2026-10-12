Motor bölümünde mahsur kalan kedi itfaiyenin oksijen müdahalesiyle kaçtı

olay yeri ve ihbar:

Aksaray'da, Minarecik Mahallesi Mehmet Altınsoy Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmına kedi girdi. Araç sahibi, aracı çalıştırdıktan sonra motor bölümünden gelen miyavlama sesini duyunca motoru hemen durdurdu ve kediyi çıkarmaya çalıştı. Korkan kediyi uzun uğraşlara rağmen çıkartamayan sürücü, yardım için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

itfaiye müdahalesi ve sonuç:

İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, ilk müdahalede kediyi motorun içinden çıkaramadı. Ekipler, kediyi sakinleştirmek amacıyla bir oksijen tüpü getirip motor kısmına oksijen gazı uyguladı. Oksijenle sakinleşen kedi, motorun alt kısmından çıkarak kaçtı.

Sürücünün zamanında durması ve itfaiyenin müdahalesi sonucu kedi aracın motor bölümünden uzaklaştı; olayın ardından ek bir müdahale kaydı bildirilmedi.

AKSARAY’DA OTOMOBİLİN MOTOR KISMINA SAKLANAN VE BİR TÜRLÜ ÇIKMAYAN KEDİ İTFAİYE EKİPLERİNİN OKSİJEN GAZLI MÜDAHALESİYLE ÇIKARILDI.