Çukurova soruşturmasında başkan Emrah Kozay dahil 34 kişi cezaevine gönderildi

Çukurova belediyesi soruşturmasının seyri:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine Çukurova Belediyesi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 19 Ekim'de geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda başlangıçta 51 şüpheli hedef alındı; ilk aşamada 44 şüpheli gözaltına alındı, ara yakalamalarla bu sayı daha sonra 49'a yükseldi.

Gözaltı, sevk ve sağlık kontrolleri:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine yapılan sevkler sonucunda kararlar verildi.

Tutuklama ve adli kontrol kararları:

Mahkeme, şüphelilerden 34 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti. Tutuklananlar arasında mevcut belediye başkanı Emrah Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin de bulunuyor. Diğer 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

EMRAH KOZAY