Erzincan'da ebeveyn sorumluluğu ve 'Değer Erzincan'le okul güvenliği önceliği

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda eğitimciler ve velilerle bir araya geldi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, il merkezinde görev yapan okul rehber öğretmenleri ve veliler katıldı. Gündemde okul güvenliği, çocukların karakter gelişimi ve geleceğe hazırlanması vardı.

ebeveyn davranışlarının etkisi:

Vali Aydoğdu, çocukların yetişmesinde ebeveyn tutumlarının belirleyici olduğunu vurguladı. Çocukların yetişkinlerin söylediklerinden çok davranışlarını örnek aldığını belirterek, aile içindeki tutarlılığın önemine dikkat çekti. Aydoğdu, "Çocuklarımızın kulağına söylediklerimiz kadar, gözlerinin önünde yaptıklarımız da eğitimdir. Biz onlara sabrı anlatırken trafikte bağırıyorsak, sevgiyi anlatırken biz sevgisiz oluyorsak çocuk hangisine inanacak? Söylediğimize mi, yaptığımıza mı? Bazen çocuklarımızın bazı alışkanlıklarının kaynağını bulmak için çok uzağa gitmemize gerek yok; aynaya bakmamız yetiyor." sözleriyle mesajını netleştirdi.

'Değer Erzincan' projesi ve hedefleri:

Aydoğdu, teknolojinin ve yapay zekânın bilgiye erişimi kolaylaştırdığı bir çağda ailelerin bilinç ve karakter gelişimindeki sorumluluğunun sürdüğünü belirtti. Bu çerçevede hayata geçirilen 'Değer Erzincan' projesinin, çocuklara ahlak, kardeşlik, paylaşma ve sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçladığını aktardı. Proje ile gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması, ruhsal ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Vali Aydoğdu, "Biz istiyoruz ki çocuklarımız sadece derslerinde başarılı olmasınlar; aynı zamanda sporla, sanatla, milli ve manevi değerlerimizle büyüsünler. 'Değer Erzincan' projesi tam da bu gayeyle; evlatlarımızı zararlı alışkanlıklardan korumak, onlara ahlakı, kardeşliği, paylaşmayı ve sorumluluk bilincini aşılamak için başlattığımız çok kapsamlı bir gönül hareketi oldu." sözleriyle projenin kapsamını özetledi.

Toplantıda ayrıca okullarda verilen akademik eğitimin projeyle desteklenerek çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasının hedeflendiği ifade edildi. Aydoğdu, eğitim süreçlerinin geliştirilmesi ve okul güvenliğinin güçlendirilmesinin bütüncül bir yaklaşımla mümkün olacağını belirtti.

Toplantının sonunda Vali Aydoğdu, eğitime katkılarından dolayı eğitim camiasına ve velilere teşekkür etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, OKUL GÜVENLİĞİ, ÇOCUKLARIN KARAKTER GELİŞİMİ VE GELECEĞE HAZIRLANMASI KONULARININ ELE ALINDIĞI TOPLANTIDA EĞİTİMCİLER VE VELİLERLE BİR ARAYA GELDİ