mesleki eğitim merkezlerinde 36 milyonluk kamu zararı iddiası: 22 tutuklama

mesleki eğitim merkezlerine yönelik operasyon

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ile bağlantılı iddiaları araştırdı. Soruşturma kapsamında bazı MESEM okullarında 36 milyon 244 bin 715 TL tutarında kamu zararına yol açıldığı, ayrıca 8 milyon 749 bin TL değerinde para ile 2 adet laptop ve 2 adet renkli yazıcının rüşvet olarak alındığı tespit edildi.

şüphelilerin tespiti ve operasyonun yayılması:

Soruşturma kapsamında toplam 45 şahıs şüpheli olarak belirlendi. Devam eden çalışmalarda bu kişilerden birinin yakın zamanda vefat ettiği, iki kişinin ise farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu saptandı. Geriye kalan 42 şüphelinin yakalanması için Mersin merkez ve Silifke ilçesiyle birlikte Adana, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

yakalanma, adli süreç ve tutuklamalar:

Operasyonlarda, aralarında Mersin ve Silifke'deki bazı MESEM okullarının eski müdür ve yardımcılarının da bulunduğu 39 şüpheli yakalandı. Yakalananlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si isnat edilen suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğerleri ise adli kontrol şartıyla veya tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmanın koordinasyonunu Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı sürdürürken, emniyet birimleri operasyon ve delil toplama çalışmalarına devam ediyor. Resmi soruşturma ve takibat sürecinin ilerlemesiyle birlikte dosyada yeni gelişmelerin yaşanabileceği bildirildi.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE (MESEM) YÖNELİK 'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE RÜŞVET' SUÇLARINA YÖNELİK POLİSİN DÜZENLEDİĞİ EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 22'Sİ TUTUKLANDI.