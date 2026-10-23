Yoğun bakım ekipleri güncel uygulamalar için iki gün eğitim aldı

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sağlık personeline yönelik olarak iki gün süren bir hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Program, yoğun bakım uygulamalarına dair güncel bilgilerin personelle paylaşılmasını amaçladı.

Eğitimin amacı ve düzenlenmesi:

Program, hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından planlandı ve yoğun bakım hizmetlerine ilişkin güncel bilgi ve uygulamalar katılımcılarla aktarıldı. Eğitim, hizmet kalitesini ve hasta güvenliğini desteklemeyi hedefleyen bir adım olarak değerlendirildi.

Katılım, teşekkür ve belge takdimi:

Eğitim programına katkı sunan eğitmenlere, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Kaya tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Hastane yönetimi, programın düzenlenmesinde emeği geçen eğitimcilere ve katılımcı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE (EAH), YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK İKİ GÜN SÜREN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ