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Motosiklet camiasını sarsan kaza: Motovlogcu Dayı Cumhur Kahraman hayatını kaybetti

Motovlogcu Dayı olarak tanınan Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde tırla çarpışan motosiklet kazasında öldü; motosiklet camiası yasa boğuldu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Motosiklet camiasını sarsan kaza: Motovlogcu Dayı Cumhur Kahraman hayatını kaybetti

Kaza haberi:

Sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" olarak tanınan Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Olayda motosikletine bir tır çarptı; ağır yaralanan Kahraman, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların çabaları sonuç vermedi.

Kaza ve müdahale:

Kaza, Dikili'de meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Kahraman'ı gören vatandaşlar durumun hemen farkına varıp sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve Kahraman acil olarak hastaneye sevk edildi; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçerikleri ve takipçi kitlesi:

Motosiklet camiasında sevilen bir isim olan Kahraman, YouTube'da "Motovlogcu Dayı" adıyla binin üzerinde içerik üretti ve 41 bin 500 abone ile 35 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Videolarında özellikle motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği konularına yer veriyordu.

Tepkiler ve soruşturma:

Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce takipçi ve motosiklet tutkunu taziye mesajları paylaştı; camia derin üzüntüye boğuldu. Kazayla ilgili olarak emniyet güçleri soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADA &#039;MOTOVLOGCU DAYI&#039; İSMİYLE TANINAN MOTOSİKLET İÇERİK ÜRETİCİSİ CUMHUR KAHRAMAN...

SOSYAL MEDYADA 'MOTOVLOGCU DAYI' İSMİYLE TANINAN MOTOSİKLET İÇERİK ÜRETİCİSİ CUMHUR KAHRAMAN, İZMİR'İN DİKİLİ İLÇESİNDE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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