Aydın merkezli yasa dışı bahis yapılanmasına jandarmadan kapsamlı müdahale

Aydın merkezli soruşturmada 37 kişi gözaltında

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada toplam 37 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, 3 kişinin ise firari olduğu bildirildi.

operasyonun detayları:

İncelemeler sırasında ekipler ilk aşamada 40 şüphelinin banka hesaplarını mercek altına aldı. Mali analizlerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 3 milyar 484 milyon TL işlem hacminin bulunduğu belirlendi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından Aydın merkezli Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir olmak üzere toplam 14 ilde, 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda yakalanan 37 kişi hakkında jandarmada adli işlemler başlatıldı; firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

ele geçirilen hesaplar ve dijital deliller:

Soruşturmada suçta kullanıldığı tespit edilen 467 banka hesabı, 4 kripto varlık hesabı ve 4 otomobil hakkında ihtiyati tedbir kararı uygulandı. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 37 cep telefonu, 37 SIM kart, 4 laptop, 3 USB bellek ve 2 hard disk ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen dijital materyallerin ve bloke edilen hesap hareketlerinin soruşturmanın ana delillerini oluşturduğunu belirtirken, adli sürecin devam ettiği ve elde edilen verilerin detaylı analizinin yapılacağı kaydedildi.

AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YASA DIŞI BAHİS SUÇUNA YÖNELİK AYDIN MERKEZLİ 14 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 37 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERİN BANKA HESAPLARINDA YAPILAN İNCELEMEDE 3 MİLYAR 484 MİLYON TL İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLİRKEN, SUÇTA KULLANILDIĞI BELİRLENEN 467 BANKA HESABI, 4 KRİPTO VARLIK HESABI VE 4 OTOMOBİL HAKKINDA İHTİYATİ TEDBİR KARARI UYGULANDI.